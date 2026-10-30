Варна създава общинска фирма, тя ще чисти улици, ремонтира тротоари и поддържа паркове

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Ново дружество със 100% общинско участие ще поема дейности по чистотата, озеленяването и благоустройството. То ще може да работи и на свободния пазар, включително да обслужва частни клиенти.

Община Варна ще създаде ново общинско дружество – „Еко чистота Варна" ЕООД, което ще се занимава с почистването, озеленяването и поддръжката на градската среда. Общинският съвет възложи на кмета да подготви и внесе предложение за учредяването му в срок от 30 дни след влизането на решението в сила.

Новата фирма ще бъде със 100% общинско участие. Идеята е тя да разполага със собствен ресурс и техника, с които да поема различни дейности по поддръжката на града, вместо общината да разчита основно на външни изпълнители.

Обхватът на дейността ще бъде широк.

Дружеството ще може да ремонтира и поддържа общински пътища, улици, тротоари и подземна инфраструктура, да се грижи за паркове, градини, зелени площи и дървета. В задълженията му ще могат да бъдат включени още сметосъбиране и сметоизвозване, обработка на отпадъци, зимно поддържане, аварийни дейности и поддръжка на общински обекти.

Засега обаче не са определени основните финансови параметри на новата структура.

Кметът трябва да предложи размера на капитала, броя и стойността на дяловете, както и паричната и непаричната вноска на общината. В предложението трябва да бъдат разписани и начинът на финансиране и управлението на дружеството.

Предвижда се „Еко чистота Варна" да има управител, който ще представлява фирмата. Общинският съвет ще трябва да приеме учредителен акт и да избере временно изпълняващ длъжността управител до провеждането на конкурс по Закона за публичните предприятия.

Любопитното е, че новото дружество няма да работи само за общината. То ще има възможност да предлага услуги и на свободния пазар. Сред тях са строително-ремонтни дейности, озеленяване, ландшафтно оформление, поддръжка на частни имоти и отдаване под наем на техника.

Почистването около контейнерите е сред първите задачи

Решението за създаването на общинската фирма идва след работата на специално сформирана към Общинския съвет работна група. Тя е провела шест заседания с участието на общински съветници, представители на администрацията, районните кметства, общински предприятия, браншови и неправителствени организации.

В доклада си групата е посочила като основни проблеми недостатъчния ресурс и капацитет за изпълнение и контрол на дейностите, забавянията и трудностите при бърза реакция в извънредни ситуации.

Според участниците в работната група собствено общинско дружество би подобрило координацията и би намалило зависимостта от външни изпълнители.

Предложението е новата структура първоначално да поеме най-неотложните дейности – почистване около контейнерите за смет, подлези, надлези и спирки на градския транспорт. След това обхватът на работата ѝ постепенно да бъде разширяван.

Работната група обръща внимание и на сигналите от граждани. Макар общината да разполага със система за тяхното проследяване, тя не функционира достатъчно ефективно и се нуждае от подобрение.

Предстои кметът да внесе конкретните параметри за учредяването на „Еко чистота Варна". Едва след определянето на капитала, финансирането, управлението и необходимия ресурс ще стане ясно с какви възможности ще разполага новата общинска фирма и колко дейности реално ще може да поеме.