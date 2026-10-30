Дадоха на съд маг Нелина, взела над 1200 евро от мъж да развали "страшна черна магия" на него и детето

Районна прокуратура-Габрово предаде на съд жена, измамила мъж, че ще развали „черна магия" на него и на детето му.

Районна прокуратура-Габрово внесе в съда обвинителен акт срещу 29-годишната жена от с. Игнатиево, обл. Варна за това, че преди година в гр. Трявна, чрез телефонни разговори с В. С., поддържала заблуждение, че ще развали направена на него и на детето му „черна магия". По този начин врачката му причинила имотна вреда в размер на 2 480 лева или 1268 евро, съобщиха от прокуратурата.

Обвиняемата не работела и нямала доходи, затова решила да изкарва пари като мами наивници. Регистрирала се като ясновидец в сайт с името „Маг Нелина" и оставила за връзка своя мобилен телефон.

В мрежите на врачката попаднал 38-годишен мъж, който имал семейни проблеми. След разговори със свои познати решил да потърси помощ от ясновидци. Чрез сайта попаднал на обвиняемата и споделил проблема си. Двамата провели няколко разговора. Обвиняемата му обяснявала, че му е направена „страшна черна магия", която застрашавала него и детето му, и под различни предлози му искала пари, за да развали магията. Така на четири пъти пострадалият ѝ превел общо 2480 лв.

До момента обвиняемата не е осъждана. За извършеното от нея престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода" от 1 до 6 години.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.