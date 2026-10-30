Незавършена университетска зала в Търново става международен конгресен и бизнес център

Народният представител от "Прогресивна България" проф. Янка Тянкова и областният управител на Велико Търново Марин Богомилов се ангажираха да съдействат за реализирането на инвестиционния проект за завършване на голямата многофункционална зала в сградата на Пети корпус на Великотърновския университет. Новината съобщиха от ректората.

Инициативата им е представена от ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" проф. Димитър Димитров.

Проектът цели да превърне незавършена от години зала в централната градска част на Велико Търново в модерен архитектурен символ и двигател на регионалната икономика. Предвижда се изграждането на съоръжение с голям капацитет, което ще отговори на нарастващата нужда от локация за конгресен и събитиен туризъм в Северна България.

„Към момента потенциалът за културен и събитиен туризъм в региона е силно ограничен поради липсата на подходящо затворено съоръжение, отговарящо на международните стандарти. Новият обект ще запълни тази пазарна ниша и ще позиционира Велико Търново като водеща дестинация за конгреси, корпоративни форуми и изложения", категоричен е проф. Димитров.

Проектът ще позволи на Централна и Северна България да домакинства мащабни международни бизнес форуми и научни конгреси, което ще увеличи заетостта в туристическия сектор и услугите извън активните летни и зимни сезони. Съоръжението е проектирано да привлича големи международни конгреси и корпоративни форуми, които в момента се пренасочват към София, Пловдив или Варна поради липса на подходяща зала в старата столица.

Бизнес туристите, които ще привлича обектът, харчат средно между 3 и 4 пъти повече средства от обикновените ваканционни туристи, което ще осигури постоянни приходи за хотелите и ресторантите в града целогодишно. Проектът е изцяло съобразен с приоритетите за устойчиво развитие и зелен преход. Завършването на обекта ще премахне една от малкото останали опасни незавършени мащабни конструкции в града, благодарение на което централната градска част ще бъде интегрирана в пешеходните и паркови зони.

Сградата ще бъде оборудвана с интелигентни системи за управление и висок клас изолационни материали. Покривната конструкция позволява изграждането на фотоволтаична централа за собствено потребление, което ще намали въглеродния отпечатък и ще оптимизира разходите за електроенергия. Проектът е пример за ефективно сътрудничество между държавата, общината и частния сектор. Обектът се намира върху държавен терен с осигурена инфраструктурна свързаност, което минимизира първоначалните разходи и съкращава сроковете за изпълнение.

Освен икономически катализатор, съоръжението ще предостави високотехнологична сцена за мащабни национални и международни културни събития, фестивали и концерти, подкрепяйки държавната политика за равен достъп до културни ценности.

„Като областен управител ще съдействам с всички законови механизми и административен капацитет, за да осигурим безпрепятственото и навременно реализиране на този мащабен проект", подчерта Марин Богомилов

„Инициативата за тази многофункционална зала е изключително важна, защото отговаря пряко на нуждите на региона-икономически и културни, посочи и проф.Янка Тянкова. Според нея проектът ще привлече международни конгреси и ще донесе целогодишни приходи за бизнеса в града".