В Турция очакват малко по-висока активност на балотажа след слабия интерес на първия тур

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Подготовката за балотажа на президентските избори в България продължава в Турция. Изселнически организации очакват в неделя, 1 ноември, да гласуват малко повече хора в сравнение с първия тур, когато бе отчетена рекордно ниска активност.

За президентския вот в Турция са разкрити 78 секции — три пъти повече спрямо парламентарните избори през април. Увеличението стана възможно след отпадането на ограниченията за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз.

В района на Истанбул, който включва също Тузла, Измит, Сакария и Чанаккале, секциите са 22, а в Бурса — 17. Същият брой ще работи и на балотажа. Повечето секции в Истанбул са в европейската част на града, а четири — в азиатската.

На първия тур на 25 октомври в Турция гласуваха около 7800 български граждани при предварително подадени 13 196 електронни заявления.

По данни на ЦИК в 22-те секции в района на Истанбул са гласували 2084 души, а в 17-те в Бурса — 1668. В Тракия, включително Одрин и Чорлу, до урните са отишли 2228 избиратели. В Анкара са гласували 165 души, а в Измир — 1058.

Най-голяма подкрепа в Турция получи кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев — 51,85 процента, или 3933 гласа. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 24,96 процента, подкрепени от 1893 избиратели.

Представители на изселническите дружества обясняват слабия интерес отчасти с липсата на разяснителни кампании преди първия тур. През тази седмица организациите са предприели такива инициативи.

Лютфи Йозгюр, председател на Асоциацията за култура и сътрудничество на балканските изселници „Балгьоч" в Ялова, прогнозира пред БТА леко увеличение на броя на гласуващите. В града ще има две секции. От името на асоциацията той пожела изборите да преминат спокойно и успешно за България.

Подобно очакване изрази Рафет Улутюрк, председател на Сдружението за култура и взаимопомощ на българските турци „Бултюрк", активно в истанбулските райони Байрампаша, Есенлер и Султангази.

„Мисля, че малко по-висока, но не драстично, ще бъде избирателната активност на балотажа, защото практиката показва, че повече хора идват да гласуват, след като са се ориентирали за хода на вота в България", каза той.

По-сдържана е прогнозата на дългогодишната активистка на изселническите структури Хюлия Алтън. „Не очаквам чудо в избирателната активност и на балотажа", заяви тя пред БТА. Според нея хората губят интерес заради липсата на кампании и срещи с кандидатите, каквито е имало преди.

По оценки на изселническите организации над 250 хиляди души в районите на Истанбул и Бурса имат българско гражданство.

За първия тур в чужбина бяха разкрити общо 613 секции в 60 държави, съобщи „24 часа". Турция беше втора по брой секции след Обединеното кралство, където те бяха 82.