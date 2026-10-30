Журналистите във Велико Търново дадоха награда "Показалец" на Калин Василев – Калинба

Създателят на "Велико Търново Рънс" д-р Калин Василев – Калинба е тазгодишният носител на наградата „Показалец". Тя бе учредена през 2025 г. от Дружеството на СБЖ във Велико Търново. и връчена ца твори път на стилна церемония в навечерието на Деня на будителите.

Калинба получи статуетката, изработена от скулптора Денислав Сираков в Актовата зала на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий". Училището, в което е завършил проф. Георги Боршуков и единствено у нас обучава в профил Журналистика.

Гости на тържеството бяха заместник-кметът на Велико Търново Нейко Генчев, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, директорът на гимназията Павлин Витанов, членове на Дружеството на журналистите и бъдещи техни колеги – ученици.

Само лошото време попречи церемонията да се проведе на открито пред гимназията, където през май президентът Илияна Йотова откри арт инсталацията „Бюрото на журналиста" и беше именуван площад „Журналист".

Председателят на Дружеството на СБЖ във Велико Търново Мартин Георгиев припомни, че наградата „Показалец" е метафора – тя е едновременно илюстрация на емотикона с вдигнат пръст за приковаване на вниманието, от друга страна е показалецът, който сочи доброто и лошото около нас.

"Основната задача на журналистиката е да посочва истината, дори, когато тя е неудобна. Като представител на местната власт признавам, че не винаги ни е приятно, когато журналистическият пръст се насочва към нас, но тогава той е най-полезен", каза в приветствието си заместник-кметът Нейко Генчев. Той подчерта, че Велико Търново има нужда от силна, независима и отговорна журналистика, от професионалисти, които живеят с проблемите на града.

Директорът на Хуманитарна гимназия Павлин Витанов призна, че е дълбоко символично награждаването да се случи именно в първата гимназия в старопрестолния град. "Връзката ни с журналистическата гилдия във Велико Търново не е просто празнично съвпадение, а ежедневна кауза. Нашата гимназия е единственото училище в страната, в което младите хора имат уникалната възможност да изучават профилирана журналистика, посочи той.

Носителят на наградата „Показалец" Калин Василев е възпитаник на ПМГ „Васил Друмев" във Велико Търново и продължава образованието си с бакалавърска програма „Биология и химия" в Gettysburg College, USA. При дипломирането си е удостоен с университетска награда за цялостен принос в катедра „Биология".

Получава докторска степен по генно-инженерство от Carnegie Mellon University, USA, а след нея постдокторантска специализация в университета Кеймбридж (Англия). През 2014 г. се прибира в България и във Велико Търново създава неформалната гражданска група, прераснала в сдружение с идеална цел „TarnovoRuns". Започнал едва с няколко приятели около себе си Калин Василев успява да увлече с идеите си за здравословен живот десетки хиляди хора, организирайки спортни събития, планински походи, тренировки на открито, семинари, лагери, информационни кампании и др.

"През 2014 г. аз се връщам във Велико Търново. Не познавах никого нямах контакти, нито огромни финансови средства. Първите хора, които повярваха в мен, това бяха журналистите на Велико Търново. Чрез техните материали те подадоха ръка на моята идея - да създам огромна общност за здравословен живот. Тогава нямаше хиляди последователи, стотици организирани събития, социални мрежи. Те бяха първите, които прозряха същината", каза в емоционална реч Калинба при получаване на наградата. Вдъхновяващото му присъствие предизвика бурни аплодисменти сред младите хора в залата.