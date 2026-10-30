Чистят 10 000 дъждоприемни шахти в София

Близо 10 000 дъждоприемни шахти ще бъдат почистени в София. Във връзка с настъпването на есента и промяната на времето, продължава плановата профилактика на дъждоприемните шахти, като приоритетно се обработват основни пътни артерии, участъци с интензивно движение и места с установени завирявания. Работата продължава по график, като екипите на Столичния инспекторат извършват ежедневни обходи на терен, следят състоянието на съоръженията и предприемат действия при необходимост, съобщиха от Столичната община.

Профилактиката се планира според натовареността на движението, особеностите на терена и установените проблемни участъци. Приоритет са улиците и булевардите с масов градски транспорт, входно-изходните артерии, ниските точки, тунелите, подлезите, мостовете и местата, на които при предходни валежи са регистрирани завирявания. Особено внимание се обръща и на подходите към болници, училища и детски градини. Профилактиката на дъждоприемни шахти продължава в различни части на града, паралелно с почистването на връзките с канализационната мрежа и линейните отводнители, за да се осигури по-добро оттичане на дъждовната вода.

Екипите на Столичния инспекторат извършват ежедневни обходи на критичните точки, успоредно с плановото почистване на съоръженията. При прогноза за интензивни валежи се проверяват състоянието на шахтите и решетките, а при установени запушвания от листа, клони или отпадъци се предприемат действия по почистване.

Екипите на Столичния инспекторат извършват обходи на критичните точки преди, по време и след валежи. Приоритетно внимание се обръща на основни транспортни връзки - бул. „Сливница", бул. „Царица Йоанна" и връзките със Софийския околовръстен път в район „Люлин", бул. „Ботевградско шосе", бул. „Владимир Вазов" и мостовете „Чавдар" и „Черковна" в район „Подуяне", бул. „Ломско шосе" в район „Връбница", както и бул. „Александър Малинов" и бул. „Асен Йорданов" в район „Младост", както и на други важни пътни артерии в града. При установяване на затруднения с оттичането информацията се подава към съответните изпълнители и компетентни звена за предприемане на необходимите действия.



