Бойко Борисов подкрепи Гюров и Кандев за балотажа

Той подписа декларация с призив да се гласува за тях. В списъка са още двама бивши премиери - Николай Денков и Иван Костов. Подкрепа има и от президента Росен Плевнелиев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сложи подпис в декларация, която призовава за подкрепа на Андрей Гюров като кандидат за президент. Документът, публикуван от Форума за демократично действие е с името "Призив за единство и мобилизация на вота" и настоява за единство около ясната оценка на заплахите от Русия, както и защита на пълноценното участие на България в общата отбрана на ЕС и НАТО.

На първи тур най-голямата опозиционна сила в парламента не издигна кандидат, а председателят й лаконично обясни, че не дава непоискана подкрепа. Според разбивките след вота обаче от гласувалите избиратели на ГЕРБ 47,6% са пуснали бюлетина за Андрей Гюров, а 22,9 - за Илияна Йотова.

Макар да не призова хората си да пускат бюлетини за Гюров, миналата седмица Борисов гласува в късния следобед "като лидер на дясна партия". Не е спестявал и коментари, че българите трябва да изберат кандидат, който да попречи на Румен Радев да овладее и президентската институция.

Форумът за демократично действие по първоначален план трябваше да служи като мост между всички десни формации за обща президентска кандидатура. "Промяната" и "Демократична България" отказаха да работят с ГЕРБ и до последно чакаха Андрей Гюров да се обяви като кандидат, издигнат от инициативен комитет.

"Днес националната сигурност трябва да стои над партийните различия. Необходимо е единство около ясната оценка на заплахата, решителната защита на националните интереси и пълноценното участие на България в общата отбрана на ЕС и НАТО", пише в подписаната от Борисов декларация. В нея се отбелязва, че президентът и правителството продължават да подценяват заплахата за корабите в Черно море, вместо да подготвят страната за адекватна реакция.

"Те не възпират агресора, а създават предпоставки за нови атаки", заявява се в документа. Ето какво още пише в него:

"Отказът да се разпознае руската заплаха, включително в прилежащата зона, и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море, съчетан с недостатъчното използване на собствените ни способности и на ресурсите на съюзниците, рязко увеличава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната. Недостигът на способности може да бъде компенсиран от съюзниците, недостигът на политическа воля - не.

- Последните събития показват колко скъпо може да ни струва илюзията, че Путин може да бъде омиротворен чрез отстъпки и снишаване. Последиците вече не са само военни или геополитически. Те засягат всеки български гражданин, бизнеса, търговията и сигурността на корабоплаването до и от нашите пристанища.

- Стигнахме дотам да критикуваме съюзниците си от Румъния, на които разчитаме, за това, че се защитават и свалят руски дронове, защото, видите ли, с действията си провокирали Русия!

- Стремежът на Путин НАТО да се върне към границите отпреди 1997 г. означава връщане на България и Източна Европа в руската сфера на влияние. Нито дума за това - нито от Йотова, нито от Радев.

Българското общество на практика е лишено от реалистична оценка на опасността чрез непрекъснатото повтаряне на тези, които съвпадат дума по дума с позициите на Кремъл и рязко контрастират с оценките на ЕС и НАТО. Същото се отнася и до отказа да се назове стратегическата заплаха, съдържаща се в искането на Путин НАТО да не разполага сили извън границите на Алианса от преди 1997 г. - искане, което на практика означава връщането ни в руската сфера на влияние и излизането на цяла Източна Европа от НАТО. Нито дума за това - нито от Йотова, нито от Радев.

Затова призоваваме всички, които се самоопределят като патриоти и защитници на цивилизационния избор на България - нейното място в семейството на европейските демокрации и в НАТО - да направят своя избор и да гласуват за Андрей Гюров и Георги Кандев - единствената реална възможност за спиране на плъзгането към международна изолация и поредна национална катастрофа. България има нужда от политическа противотежест и коректив на политиката на Румен Радев.

Декларацията завършва с констатацията, че в предстоящите съдбоносни времена страната не може да остане без институционален и политически коректив на най-високо равнище.

"Различията и противоречията от миналото не трябва да ни пречат днес да разпознаем общата опасност и да поемем своята отговорност за бъдещето на България.

Отечеството има нужда от нашия категоричен избор в защита на България, европейското ѝ бъдеще и сигурността на гражданите", завършва документа.

Подписи освен Борисов са сложили още двама бивши премиери - Николай Денков и Иван Костов. Подкрепа има и от президента Росен Плевнелиев. В списъка са още столичният кмет Васил Терзиев, бившите министри Аню Ангелов, Атанас Запрянов, Бойко Ноев, Валентин Радев, Велизар Шаламанов, Даниел Митов, Корман Исмаилов, Меглена Кунева, Надежда Нейнски, Николай Василев, Николай Ненчев, Николай Свинаров, Румяна Бъчварова, Тодор Тагарев и Трайчо Трайков. Двама евродепутати също са в списъка - Никола Минчев от ПП, който бе и председател на парламента и Радан Кънев, който е председател на ДСБ.