Задържаха под стража варненец, заплашил да убие майка си и откраднал кола

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32-годишният мъж е многократно осъждан, включително е изтърпявал ефективни присъди в чужбина.

Районен съд – Варна остави в ареста 32-годишен мъж, обвинен, че е отправил заплаха за убийство към майка си в условията на домашно насилие и противозаконно е отнел чужд автомобил, за да го ползва.

Срещу него са повдигнати обвинения за закана с убийство и за кражба на автомобил.

За първото престъпление законът предвижда наказание до 6 години затвор, а за отнемането на автомобила – лишаване от свобода от 1 до 8 години.

Според съда събраните до момента доказателства дават основание да се предположи, че мъжът е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен.

Магистратите са преценили, че съществува реална опасност той да извърши друго престъпление или да се укрие, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

От справката за съдимост става ясно, че 32-годишният е многократно осъждан. Той е изтърпявал и ефективни присъди в чужбина, основно за престъпления срещу собствеността.

Поради това съдът е приел, че най-тежката мярка за процесуална принуда – „задържане под стража", е адекватна към момента.

Определението на Районен съд – Варна може да бъде обжалвано в тридневен срок. При постъпване на жалба делото е насрочено пред Варненския окръжен съд за 4 ноември от 13 часа.