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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23836083 www.24chasa.bg

ВАС потвърди прекратяването на поръчката за почистване в част от центъра на София

Ненко Станев
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Сградата на Върховния административен съд (ВАС). Снимка: Архив

Върховният административен съд остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията от 6 август, с което е отхвърлена жалбата на консорциум „Почистване Триадица" ЕАД срещу прекратяването на част от обществена поръчка за почистване в София, съобщиха от съда. Решението не е окончателно.

Спорът засяга обособена позиция №7 — „Седма зона", която включва районите „Възраждане", „Оборище" и „Триадица – център", като последната част е в карето между булевардите „Витоша", „Патриарх Евтимий", „Христо Ботев" и ул. „Позитано".

През август Столичната община мотивира прекратяването с липсата на реална конкуренция. Според общината само един участник е преминал техническото оценяване, а предложената цена е била значително над прогнозните нива.

Сградата на Върховния административен съд (ВАС). Снимка: Архив

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