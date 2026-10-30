7 години затвор за рецидивист ударил мъж в лицето, след което му откраднал 9000 лева

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На седем години лишаване от свобода при първоначален строг режим е осъден мъж, отнел 9000 лева от клиент на заведение във Враца след удар с юмрук в главата. Престъплението е извършено при условията на опасен рецидив, съобщиха от прокуратурата.

Подсъдимият К.Н. е на 37 години и е многократно осъждан. Той е предаден на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Враца за грабеж при условията на опасен рецидив по чл. 199, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 198, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По делото е установено, че на 10 март 2020 г. К.Н. бил в заведение в ж.к. „Сениче" във Враца. Там забелязал, че един от клиентите – Л.Н., разполага със значителна парична сума. Подсъдимият проследил мъжа, когато той се отправил към тоалетната.

Там К.Н. му нанесъл удар с юмрук в главата, от който пострадалият паднал. Възползвайки се от ситуацията, нападателят взел от джоба на якето му 9000 лева и напуснал заведението.

В хода на разследването било извършено разпознаване на лица, а събраните доказателства послужили за установяване на вината на подсъдимия.

Съдът признал К.Н. за виновен и му наложил наказание от седем години затвор при първоначален строг режим на изтърпяване.

Присъдата е на първа съдебна инстанция и подлежи на протест и обжалване в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.