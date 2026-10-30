40 белоглави и седем черни лешояда са регистрирани край Сливен

40 белоглави и седем черни лешояда са регистрирани на площадка за подхранване край Сливен в местността Дългия рът (Каракютюк), в землището на Сливен, съобщиха от Дирекцията на Природен парк „Сините камъни".

Наблюденията са направени на 25 и 26 октомври от мониторинговия екип на дирекцията. В рамките на двата дни фотокапанът е заснел струпвания от близо 40 белоглави лешояда, присъстващи едновременно на площадката. Регистрираната численост е сред най-значимите наблюдения за месеца и показва активното използване на обекта като хранителен ресурс от птиците в района.

Преди около два месеца фермерът Лальо Бичев, обвинен в отравянето на 8 лешояда от защитен вид в Стара планина, защото нападали стадата му. Част от птиците са на изчезване, за това наличието им в Сливен е добра новина за популацията.

Особен интерес представляват наблюденията на по-редките черни лешояди. На 25 октомври фотокапанът е заснел два индивида, а на следващия ден, чрез съпоставяне на снимките с данните от GPS/GSM предавателите на маркирани птици, е установено присъствието на общо седем черни лешояда.

От дирекцията посочват, че комбинираният мониторинг позволява по-точно установяване на броя на птиците. Фотокапаните осигуряват преки визуални доказателства за присъствието и поведението им, докато данните от предавателите допълват информацията и помагат за идентифицирането на индивиди, които не попадат в обхвата на камерите, информира БТА.

Сред регистрираните птици е белоглав лешояд с жълта крилна марка и идентификационен код MM. Женският индивид е излюпен в плен в Чехия, преминал е през зоопарк и през 2023 г. е маркиран в адаптационната волиера на Природен парк „Сините камъни". Година по-късно е оборудван с GPS/GSM предавател. Птицата е заснета и на двете дати.

На площадката е наблюдаван и белоглав лешояд с жълта крилна марка Z6, познат на мониторинговия екип представител на местната популация. Той редовно използва района и преди е бил регистриран в двойка с друг маркиран белоглав лешояд – XA.

На 26 октомври чрез GPS/GSM проследяване е установено и присъствието на младия брадат лешояд Ханс (Gypaetus barbatus), освободен в природата през тази година в рамките на програмата за възстановяване на вида в България. Въпреки че не е заснет от фотокапана, данните от предавателя му са потвърдили посещението на площадката.

Наблюденията от двата дни показват едновременното присъствие на значителен брой представители на три вида лешояди. Според експертите площадката продължава да привлича както местни птици, така и индивиди, освободени в рамките на дейностите по възстановяване на лешоядните популации.

Подхранването на площадката в местността Дългия рът (Каракютюк), разположена в границите на защитена зона BG0002058 „Сините камъни – Гребенец", се извършва по проект „Подобряване на природозащитното състояние на лешоядни видове птици чрез изпълнение на мярка 70 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000". Проектът се финансира по Програма „Околна среда" 2021–2027 г. и е със срок на изпълнение от 26 септември 2025 г. до 26 септември 2029 г.

Край площадката за подхранване се събират птици от популацията на Източна Стара планина, която включва над 100 белоглави и около 20 черни лешояда. В отделни случаи на едно място могат да бъдат наблюдавани до 60-70 птици.