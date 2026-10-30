България се присъединява към инициатива на НАТО за защита от дронове и ракети

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Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа днес нота за присъединяването на България към инициатива на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, съобщиха от военното министерство.

С документа министерството на отбраната се присъединява към Меморандума за сътрудничество между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция.

Основната цел на инициативата е да се подобри защитата срещу въздушни заплахи на височина под 150 метра. Сред тях са крилати ракети, безпилотни летателни апарати и планиращи бомби.

Проектът предвижда изграждане и развитие на способности за откриване, идентифициране, проследяване и противодействие на подобни заплахи. За целта ще се използват съвременни платформи, сензори, ефектори и други технологични решения.

Сътрудничеството ще се развива в две основни направления – съвместни обществени поръчки и съвместно разработване на отбранителни способности. Участващите държави ще обменят информация, експертиза и технологични решения.

В рамките на инициативата Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) ще извърши пазарно проучване и ще изготви каталог на съществуващите и очакваните в близко бъдеще технологии, които отговарят на общите изисквания на страните участнички. Каталогът ще подпомогне оценката на наличните възможности и вземането на решения за бъдещи придобивания и съвместни разработки.

Българската отбранителна индустрия ще може да представи своите продукти, технологични решения и експертен потенциал, както и да потърси възможности за участие в съвместни проекти със съюзнически държави.

Предстои нотата за присъединяване на България към инициативата да бъде изпратена за ратификация от Народното събрание.

Това се случва на фона на няколко удара срещу кораби в Черно море от началото на октомври. На 5 октомври беше потопен корабът ROYAD MAMMADOV в изключителната икономическа зона на Румъния. Ден по-късно бяха поразени два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона – „Алфа Уатан" (ALFA WATAN), който потъна, и „Ейбъл" (ABLE), чийто екипаж беше спасен.

На 13 октомври бяха атакувани още два кораба край българското крайбрежие. „Челси 3" (CHELSEA 3) беше ударен от три дрона на около 17 морски мили източно от Бяла, но всичките 15 моряци бяха спасени. Другият кораб – „Ейч Ес Дигнити" (HS DIGNITY), беше поразен на около 17 морски мили източно от Шабла и потъна. От 16-членния му екипаж бяха спасени петима, а останалите 11 моряци останаха в неизвестност.

На 14 и 15 октомври атаките се прехвърлиха и към румънското крайбрежие. Два танкера – „Яра Джей" (YARA J) и „Уайн Трейдър" (WINE TRADER), бяха поразени край канала Сулина. Екипажът на първия не пострада, а корабът беше изтеглен към Констанца. От 12-членния екипаж на втория бяха спасени петима моряци, а седем останаха в неизвестност.

На 23 октомври край Констанца се преобърна и корабът „Хорив" (KHORYV) след предполагаем удар с дрон. Деветима моряци бяха спасени, един загина, а трима останаха в неизвестност.

На 28 октомври беше атакуван и контейнеровозът „Контшип Джет" (CONTSHIP JET) на около 16-17 морски мили източно от нос Калиакра. Корабът беше ударен от три морски дрона и впоследствие потъна. Екипажът от 18 души беше спасен.