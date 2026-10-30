256 100 хартиени бюлетини пристигнаха в Пазарджик за неделя

256 100 хартиени бюлетини са осигурени за 13-и изборен район – Пазарджик, за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември.
Днес упълномощени представители на Районната избирателна комисия (РИК) – Пазарджик и на Областния управител получиха от печатницата в София пълния тираж хартиени бюлетини, предназначени за изборите в областта.
Бюлетините бяха транспортирани до Областна администрация – Пазарджик при засилена полицейска охрана. По предварително изготвен график те ще бъдат предоставени на общинските администрации под полицейски ескорт, съобщи главният секретар на Областна администрация – Пазарджик Светлан Карталов.
С доставката са получени и комплектите с протоколи и останалите изборни книжа, които също ще бъдат разпределени по общините.
Изборните материали ще се съхраняват в помещения, определени със заповед на областния управител и охранявани от служители на МВР.
Специализираните устройства за машинно гласуване ще бъдат доставени до всички секционни избирателни комисии по предварително изготвен график от органите на МВР.
В област Пазарджик гласуването с хартиени бюлетини ще се осъществява в 47 секции, в които има до 300 избиратели. В останалите 317 секции избирателите ще гласуват само с машини.
Подготовката за провеждането на втория тур на президентските избори в област Пазарджик продължава съгласно утвърдения организационен график.