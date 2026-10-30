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256 100 хартиени бюлетини пристигнаха в Пазарджик за неделя

Диана Варникова

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Хартиените бюлетини и изборните материали пристигнаха в Пазарджик

256 100 хартиени бюлетини са осигурени за 13-и изборен район – Пазарджик, за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември.

Днес упълномощени представители на Районната избирателна комисия (РИК) – Пазарджик и на Областния управител получиха от печатницата в София пълния тираж хартиени бюлетини, предназначени за изборите в областта.

Бюлетините бяха транспортирани до Областна администрация – Пазарджик при засилена полицейска охрана. По предварително изготвен график те ще бъдат предоставени на общинските администрации под полицейски ескорт, съобщи главният секретар на Областна администрация – Пазарджик Светлан Карталов.

С доставката са получени и комплектите с протоколи и останалите изборни книжа, които също ще бъдат разпределени по общините.

Изборните материали ще се съхраняват в помещения, определени със заповед на областния управител и охранявани от служители на МВР.

Специализираните устройства за машинно гласуване ще бъдат доставени до всички секционни избирателни комисии по предварително изготвен график от органите на МВР.

В област Пазарджик гласуването с хартиени бюлетини ще се осъществява в 47 секции, в които има до 300 избиратели. В останалите 317 секции избирателите ще гласуват само с машини.

Подготовката за провеждането на втория тур на президентските избори в област Пазарджик продължава съгласно утвърдения организационен график.

Хартиените бюлетини и изборните материали пристигнаха в Пазарджик
Хартиените бюлетини и изборните материали пристигнаха в Пазарджик
Хартиените бюлетини и изборните материали пристигнаха в Пазарджик

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