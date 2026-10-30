ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте седмичния отчет на община Русе

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23836747 www.24chasa.bg

ГДБОП задържа 19-годишен хакер, пробил в сайтовете на БНТ, БНР и институции (Видео)

Емили Стоичкова
3136
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
КАДЪР: Фейсбук/ГДБОП

19-годишен българин е задържан от ГДБОП за хакерски атаки срещу интернет страниците на държавни и общински институции, търговски дружества и националните медии БНТ и БНР. Младежът прониквал неправомерно в информационните им системи, копирал бази данни с лична информация и електронна кореспонденция, а след това предлагал откраднатите данни за продажба в интернет канали и хакерски форуми.

Това съобщиха от Софийската градска прокуратура (СГП), която на 29 октомври е привлякла младежа с инициали М. П. като обвиняем. Разследването се води от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) под ръководството и надзора на СГП.

Според събраните до момента доказателства при пробивите обвиняемият копирал бази данни, съдържащи имена, телефонни номера, ЕГН, физически адреси, електронни пощенски адреси и история на направените покупки.

Информацията впоследствие била предлагана за продажба в интернет канали и специализирани хакерски форуми.

Разследващите са установили и данни, че младежът е отправял призиви за разпространение на зловреден софтуер с наименование „Cobra Stealer", предназначен за кражба на информация.

Срещу него са повдигнати три обвинения – за неправомерен достъп до информационни системи, за копиране на бази данни с лична информация с цел имотна облага, както и за неправомерно променяне на компютърни данни в информационна система.

Досъдебното производство е образувано на 28 октомври 2026 г. С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

За престъпленията, в които е обвинен, законът предвижда наказание от пет до седем години затвор. На 31 октомври СГП предстои да внесе в Софийския градски съд искане за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

КАДЪР: Фейсбук/ГДБОП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"