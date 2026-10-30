Пенчо Милков награди ученици за международен успех в областта на дигиталното производство

Кметът на община Русе Пенчо Милков отличи днес ученици от Математическата гимназия „Баба Тонка", които спечелиха първо място в международно състезание по дигитализация в Италия, проведено в рамките на европейския проект Digital Twin on Smart Manufacturing. Дванадесетокласниците Валерия Петрова, Венелин Мирчев и Виктор Борисов и единадесетокласникът Борис Златев, които се представиха в надпреварата като отбор Balkan Lions, бяха най-младите участници и победиха конкурентите си от Италия, Испания, Гърция и Швеция. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Милков връчи почетни грамоти на гимназистите и подчерта, че учениците вече работят с технологии, които определят развитието на съвременната индустрия. Той отбеляза, че успехът им е резултат от задълбочени знания и от умението им да решават сложни практически задачи в сфери като киберсигурността, обработката на големи масиви от данни и разработването на дигитални близнаци. „Докато много хора говорят за индустрията на бъдещето, за изкуствения интелект и дигиталната трансформация, вие вече изследвате технологиите, които ги правят възможни. Успехът ви показва високо ниво на знания и способност да намирате решения в едни от най-важните области на съвременната индустрия - от киберсигурността до дигиталните близнаци и моделирането на производствени процеси. Благодаря ви, че с постиженията си изграждате силен и модерен образ на Русе", заяви Милков. Той изрази признателност и към преподавателите и ръководителите на младите таланти за достойното представяне на Русе и България на международната сцена.

Учениците обясниха, че по време на десетчасовото състезание са изработили дигитален близнак на поточна производствена линия, чрез който процесите се дигитализират и модернизират с цел повишаване ефективността на производството. Русенци представили и предложения за допълнителна оптимизация на производствените процеси.

Участието на отбора в проекта по програма „Еразъм+" е резултат от партньорството между МГ „Баба Тонка" и Русенската търговско-индустриална камара (РТИК), която съдейства за неговата реализация. Техническата организация е поверена на мениджъра от Камарата Айри Мемишев, проектната дейност в гимназията се координира от Донка Симеонова, преподавател по информатика, а подготовката и обучението на учениците са ръководени от инж. Светозар Йолов – докторант в Русенския университет „Ангел Кънчев". Преди да достигнат до международния финал, русенци завоюваха първо място в националния кръг на състезанието в България през юни 2026 г.

В рамките на проекта Digital Twin on Smart Manufacturing Русенската търговско-индустриална камара, в партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев", изгради лаборатория за дигитални близнаци. Тя се намира в Центъра за върхови постижения във висшето училище и предоставя възможности за обучение и практическа работа на студенти, ученици и специалисти.