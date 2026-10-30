Прокуратурата протестира домашния арест на Бургазлиев, убил с АТВ 35-годишната Христина

Окръжна прокуратура-Бургас внесе протест срещу определението на съда от 29 октомври, с което под домашен арест бе пуснат Никола Бургазлиев.

19-годишният младеж от Несебър е подсъдим за това, че на 14 август 2025 г., управлявайки АТВ в Слънчев бряг, прегази петима туристи, сред които 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив и 4-годишният й син Мратин.

Жената изпадна в кома и на 3 септември същата година почина в УМБАЛ Бургас. Лекари от Бургас и София успяха да се преборят за живота на Марти, който бе тежко ранен.

В хода на разследването бе установено, че управлявайки превозното средство, Бургазлиев е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата и в резултат е причинил кървавата катастрофа.

След повече от година в ареста, вчера окръжни магистрати от Бургас замениха решетките с домашен арест, но при условие, че Бургазлиев носи електронна гривна за проследяване.

Съдебният състав прие, че към момента няма достатъчно конкретни доказателства за намерение или подготовка на подсъдимия да се укрие. Бе отчетено чистото съдебно минало на Бургазлиев, трайните семейни връзки в страната, както и факта, че при предходния домашен арест не са установени нарушения. Бургазлиев бе пуснат за кратко под домашен арест броени дни след жестокия инцидент, но след протести на роднини на загиналата, мярката му за неотклонение бе променена в най-тежката и той бе върнат в ареста.

Определението на окръжния съд от 29 октомври т.г. е подписано с особено мнение от единия от двамата съдии в състава,според който единствената адекватна мярка за неотклонение остава "задържане под стража".

Предстои протестът на Окръжна прокуратура-Бургас да бъде разгледан пред състав на Апелативния съд.