Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия 7/8

7 години след първия си ефир частният канал ще преустанови излъчване

Телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите.

Това обяви във фейсбук Слави Трифонов в късния петъчен следобед.

"Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо. България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях и няма никакво значение колко те гледат и колко те харесват зрителите. Защото, всъщност, телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика. Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години. Телевизиите се изхранват от реклами и когато два субекта предварително изкупуват всички реклами с ясното намерение да не дават на никого другиго, нарушавайки закона и антимонополните правила, не може да има свободни и независими телевизии", обяви той причините за решението си.

Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите, завършва лаконичното му послание.

Телевизията започна да излъчва на 4 ноември 2019 г. Тя бе платена като всеки, който искаше да я гледа, трябваше да поиска от телевизионния си кабелен оператор включването й.