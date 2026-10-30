Трима млади русенци получиха наградата „Русе – 21. век" за изключителни постижения

Трима млади русенци бяха удостоени днес от кмета Пенчо Милков с наградата „Русе – 21. век" за 2026 г. Отличието се присъжда ежегодно в навечерието на 1 ноември - Деня на народните будители, на изявени ученици и студенти от учебни заведения на територията на общината за техните успехи в областта на науката, образованието и изкуството. Тази година наградата получиха Андреа Петкова – ученичка от XI клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов", Красимир Станков – ученик от XII клас на Математическа гимназия „Баба Тонка", и Деян Събев – студент в магистърска програма „Компютърни системи и технологии" на Русенския университет „Ангел Кънчев".

„За мен е истинска радост да виждам как млади хора от Русе се развиват в толкова различни области и постигат успехи с труда и таланта си. И тримата сте избрали различни посоки, но всеки от вас има своя значим принос и повод да се гордее с постигнатото. Продължавайте да работите със същото любопитство и желание, защото именно така се раждат големите постижения. Пожелавам ви смелост за следващите предизвикателства и още много поводи за радост", обърна се кметът към наградените. Пенчо Милков също така поздрави преподавателите и семействата на отличените младежи, като подчерта ролята на тяхната подкрепа за развитието и успехите им.

На церемонията присъстваха още председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, заместник-ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев" доц. д-р инж. Галина Иванова, Боряна Петкова от РУО – Русе, представители на Постоянната комисия по образование, наука, иновации и дигитализация, директорът на НУИ „Проф. Веселин Стоянов" Здравко Саралиев, както и близки на отличените. Церемонията бе уважена още от гл. ас. д-р Цветелина Кънева, която от вчера е носител на Националната награда за принос в науката „Питагор" за 2026 г. в категорията „Млад учен" и която също получи поздравления от кмета за постигнатия успех.

Сред отличените с Награда „Русе – 21. век" е Андреа Петкова, която с упорита работа и талант вече изгражда впечатляваща музикална кариера. Възпитаничката на класа по цигулка на Галина Карааргирова в НУИ „Проф. Веселин Стоянов" има множество награди от национални и международни конкурси, сред които първи отличия от Best Wieniawski Performance и конкурса „Светослав Обретенов" през 2026 г. Тя е стипендиант на Министерството на културата и на фондации, подкрепящи млади творци, а като солист вече е имала изяви с оркестрите на Държавна опера – Русе и Симфониета Шумен. През лятото на тази година е селектирана и за участие в Националната младежка филхармония.

Красимир Станков от МГ „Баба Тонка" съчетава интересите си към физиката и астрономията с изследователска работа в областта на астрофотографията. Наблюденията му върху слънчевата хромосфера му носят отличия, сред които първо място в конкурса „Небесни брилянти" във Варна и призово класиране в международна изложба в рамките на Европейския астрофест в Лондон. Красимир има и впечатляващи успехи от международни олимпиади по астрономия – бронзов медал от състезанието в Пекин през 2023 г., златен медал от Откритата международна олимпиада по астрономия през 2024 г. и диплома първа степен от Санктпетербургската олимпиада през 2026 г.

Третият носител на наградата – Деян Събев, е възпитаник на Русенския университет, където завършва бакалавърската си степен по „Компютърни системи и технологии" като първенец на специалността с успех 5,93 и оценка 6,00 от дипломирането. Интересът му към практическото приложение на технологиите намира израз в разработката FormWise, с която печели първо място в международния хакатон RUSE AI HACK 2026, както и в отличието от Конкурса за иновативни компютърни разработки. Подготовката му включва и специализирани обучения на Siemens, а международният му опит е обогатен с участия по програма „Еразъм+" в Чехия и Естония.

Награда „Русе – 21. век" е учредена с Наредба 17 на Общинския съвет и има за цел да насърчава развитието на талантливите млади хора и да отличава техния труд и постижения. Тя е признание и за преподавателите, ръководителите и семействата, които подкрепят младите русенци по пътя им.