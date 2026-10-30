Вижте кадрите от френския самолет, хванал атаката над "Контшип джет"

Корабът бе ударен от 3 надводни дрона, съобщават от френската армия

Френската армия разпространи кадри от атаката над контейнеровоза "Контшип джет", който бе ударен в сряда по обяд в българските прилежащи води на Черно море. Снимките са направени от борда на патрулния самолет "Атлантик 2", който бе изпратен от НАТО в региона, за да патрулира. Атаката над "Контшип джет" е заснета от френския патрулен самолет "Атлантик" СНИМКА: Фейсбук / Armée française - Opérations militaires﻿

"Ангажиментът на Франция към морската сигурност и свободата на корабоплаването е всекидневен. Активен принос за това има френският морски патрулен самолет, който помогна за спасяването на живота на 18 моряци в Черно море. "Атлантик 2", който правеше полет за наблюдение, засече 3 надводни дрона, насочени към търговски кораб. Присъствието на самолета позволи заплахата да бъде открита своевременно, а екипажа на кораба да бъде предупреден. Помогна също местоположението на кораба да бъде излъчено веднага към съответните органи, както и за координирането на спасителната операция, в която се включиха българските Военноморски сили. Бяха предупредени и другите плавателни съдове в района", написаха френските въоръжени сили във фейсбук. Атаката над "Контшип джет" е заснета от френския патрулен самолет "Атлантик" СНИМКА: Фейсбук / Armée française - Opérations militaires﻿

Снимките, които разпространиха към поста си показват един от дроновете, атакували "Контшип джет", както и приближаването на безпилотните средства към него.

Че френският патрулен самолет е открил дроновете, атакували търговския кораб край българското крайбрежие, стана ясно още в деня на атаката. Първоначално били забелязани два безекипажни катера на около 30 морски мили източно от нос Калиакра, а впоследствие бил засечен и трети – на разстояние около 50 морски мили.

Те са били засечени най-малко половин час преди удара, съобщи вчера премиерът Румен Радев. Военните са били в готовност да използват самолети L-39 в Балчик, ако безпилотните апарати навлязат в териториалните води на страната.

Трите удара са нанесени на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България, извън териториалното море. 18-те членове на екипажа му са спасени успешно при съвместна операция на транспортното, военното министерство и МВР. 14 от моряците са филипинци, а 4-ма - украинци. Атаката над "Контшип джет" е заснета от френския патрулен самолет "Атлантик" СНИМКА: Фейсбук / Armée française - Opérations militaires﻿

На фона и на този случай военният министър Димитър Стоянов обсъди с румънския и турския си колега как трите страни да пазят сигурността в морето и да осигурят свободата на корабоплаването. Постигнато е съгласие за създаване на механизъм за координация, който да включва регулярни консултации и обмен на информация, обяви Стоянов. С декларация бяха осъдени атаките срещу търговски кораби в Черно море и бе отправен призив за прекратяването им.

Тристранната среща бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния. На 23 октомври пък товарният кораб "Хорив" бе ударен на 13 морски мили край Констанца. Стана ясно, че преобърнатият кораб е навлязъл в български води и дрейфа към брега.