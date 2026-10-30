Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- продължават строителните дейности по обновяване на пешеходни алеи на пл. „Васил Левски" - пред сградата на ПГ по речно корабостроене и корабоплаване;

- извършени бяха локални ремонти на разрушения по пътните настилки на места по бул. „Придунавски", ул. „Хан Аспарух" и на паркинга пред бл. „Крали Марко" в кв. „Родина" 1;

- отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Мария Луиза" и бул. „Цар Освободител";

- продължават строителните дейности по благоустройството на пространството по ул. „Кап. лейт. Евстати Винаров" - между бл. „Калоян" и сградата на Бюрото по труда;

- продължават строителните дейности по изграждане на новите сектори с клетки за настаняване на кучета в Общинския приют за безстопанствени животни;

- продължават строителните дейности по цялостно обновяване и благоустройство на парковата зона между бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3, положени бяха клинкерни бордюри и паважна настилка по алеите;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България", бул. „Неофит Бозвели", бул. „Цар Освободител", ул. „Йосиф Цанков", ул. „Муткурова", бул. „Родина", ул. „Розова долина", ул. „Солун", ул. „Стряма", ул. „Хан Аспарух", ул. „Цариброд", както и по уличните мрежи на кв. „Долапите", Мартен, Басарбово и Ново село;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода", по ул. „Александровска" и в околоблоковото пространство на бл. „35" в кв. „Дружба" 3;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата по протежение на бул. „Цар Освободител", ул. „Борисова", бул. „Ген. Скобелев", бул. „Неофит Бозвели", ул. „Чипровци" с ул. „Тича", бул. „Трети март" с ул. „Росица", бул. „Цар Освободител" с бул. „Съединение" и ул." Сент Уан" с ул. „Николаевска";

- положена бе хоризонтална напречна и надлъжна пътна маркировка по бул. „Ген. Скобелев" /на кръстовището с ул. „Княз Ал. Дондуков - Корсаков"/, бул. „Липник", бул. „Цар Освободител", ул. „Никола Петков", ул. „Николаевска", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Тулча", ул. „Яребична", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране по ул. „Чипровци" и пред бл. „4" в кв. „Дружба 3";

- подменени бяха 5 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 29 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършенa бе подмяна на увредени предпазни тръбно – решетъчни огради по бул. „Липник" и монтиране на нови пред входа на ДГ „Радост 2" на ул. „Батак";

- извършена бе поддръжка на инсталацията за високотемпературно изгаряне на сметищен газ на старото депо за битови отпадъци в Русе;

- в кв. „Долапите", кв. „ДЗС", кв. „Образцов чифлик", кв. „Здравец" и в кв. „Родина" бяха проведени информационни срещи по проекта за безплатна подмяна на печки на твърдо гориво с модерни, високоефективни екологични алтернативи ще се проведат от 6 до 9 октомври. Срешите се организират по проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе", финансиран от Европейския съюз и националния бюджет на Република България по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!" на Програма „Околна среда" 2021-2027 г.;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 19 кучета, осиновени – 12, и бе извършена кастрация на 13 кучета. Извършена бе ваксинация на 40 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 9 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- продължава подготовката на събитията от Есенния салон на изкуствата и културата;

- проведена бе работна среща с екипа на проекта, финансиран от Министерството на културата по Национален културен календар 2026, подготвени бяха договори за реализацията на дейностите и бе разпространена информация за премиерната прожекция на филма „Върви, народе, възродени – от Русе през времето", реализиран със средства по проекта и който ще се състои на 30 октомври от 18 ч. в зала „Слави Шкаров";

- продължава подготовката за провеждане на „София филм фест на път: Русе", който ще се проведе от 6 до 8 ноември в зала „Русе" на Националното училище по изкуствата, на ул. „Пирот" 5, което е партньор на тазгодишното издание;

- обновен бе официалният сайт на МФ „Мартенски музикални дни", подготвено бе предложението за бюджет и програма на 66-ото издание, както и предложение за отчета на концерта на Ара Маликян;

- продължава приемът на план-програми за дейността на народите читалища през 2027 г. и на отчети за изпълнението на проектите по Програма „Култура" 2026;

- продължава подготовката на Новогодишния концерт в Русе;

- оказано бе съдействие за реализирането на концерт-спектакъла „Слънчеви песнички" на 31 октомври;

- проведени бяха срещи и консултации, във връзка с проектни предложения на неправителствени организации, кандидатстващи по програма „Намеса в обществената среда" на Национален фонд „Култура";

- изготвена бе необходимата документация, във връзка с подписването на договор за ползване на електронен дневник от детските градини на територията на община Русе;

- взето бе участие в церемонията по награждаване на отличените с награда „Русе – 21. век" и в образователната инициатива „Пътешествие по пътя на безопасността", насочена към повишаване на информираността и изграждане на умения за безопасно поведение сред децата.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- oсъществени бяха 10 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги", като бяха приети и обработени 4 заявления на кандидат-потребители;

- взето бе участие в заседания на Постоянната комисия по здравеопазване и Постоянната комисия по демографски и социални политики, организирано от НСОРБ;

- взето бе участие в Съвета за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда" – Русе, сключени бяха договори за заетост с 45 лица по проект „Заетост без бариери";

- консултирани бяха 23 лица, извършени бяха 11 домашни посещения на потребители, подадени бяха 15 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- изплатени бяха месечните заплати на 160 социални асистенти;

- приети бяха 49 заявления за включване в механизъм „Лична помощ" и 49 заявления на кандидати за лични асистенти;

- извършени бяха 36 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- по Програма „Да опазим очите на децата" бяха проведени прегледи на деца от ДГ „Здравец" и ДГ „Русалка" 2;

- създадена бе организация за медицинско осигуряване на общинското първенство по футбол, част от Общинските ученически игри 2026 – 2027;

- създадена бе организация за провеждане на „Академия за родители" – Общинско училище за родители на 30 октомври от 10:30 часа в Регионална библиотека „Любен Каравелов". Лектори от УМБАЛ „Канев" и УМБАЛ „Медика" и ще представят темите „Следродилен период. Контрацепция и полов живот след раждане", „Заместващо хранене на кърмачето и малкото дете" и „Физическо развитие на бебето и детето от 0 до 24 месеца. Норми и отклонения.";

- във връзка с дейностите по Националната програма „От връстници за връстници" 8-11 кл., бяха проведени три сесии с ученици от осми и девети клас на НУИ "Проф. Веселин Стоянов" – Русе. Проведена бе практика на 11 студенти от специалност „Социални дейности" от Русенския университет „Ангел Кънчев";

- във връзка с изпълнението на дейностите по Национална програма „Кодово име Живот" 5 - 7 кл., бяха проведени три сесии с ученици от пети, шести и седми клас на ОУ „Тома Кърджиев" и НУИ "Проф. Веселин Стоянов". Обхванати бяха близо 60 ученици, проведена бе сесия с учениците на седми клас от СУ „Йордан Йовков" на тема „ Превенция на психоактивни вещества";

- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Селеметя" и кв. „Средна кула", като бяха консултирани 19 жени за безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени жени за диагностика на онкологични заболявания и за методи на контрацепция и 17 мъже за безплатни скрининг тестове за диагностициране на сънна апнея. Консултирани бяха 20 лица за ваксината срещу грип за лица над 65-годишна възраст. На 19 лица бе оказано съдействие за достъпа им до болнични заведения и провеждане на медицински прегледи;

- екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 5, 6 (централа и филиал), 12 и 15 (централа и филиал). В Детска ясла 12 бях дадени насоки на екипите в групите за подхода на общуване в периода на адаптация. В Детски ясли 6 и 15 бяха проведени групови игри за стимулиране на фина моторика и занимания на тема "Есен". В Детска ясла 5 бяха проследени двигателното и говорното развитие на децата, как си взаимодействат и как използват речта в естествени комуникативни ситуации, като бе осъществено и насочване активността и общуването в желаната посока. Екипът взе участие в родителски срещи на две от групите на Детска ясла 16, в една група на Детска ясла 4 и в родителска среща на Детска ясла 5;

- изготвени бяха 13 карти за хора с трайни увреждания;

- на 26 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Витоша", ул. „Костур", бул. „Гоце Делчев", ул. „Болярска", ул. „Черноризец Храбър";

- на 27 бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Бачо Киро" и ул. „Слатинска";

- настанени бяха 4 нови семейства от списъка за настаняване, прекратени бяха наемните правоотношения с 5 семейства, обитаващи общински жилища;

- подновени бяха настанителните заповеди на 70 домакинства;

- 39 семейства бяха картотекирани за общински жилища, на 21 семейства бе отказана картотека, тъй като не отговарят на условията на Наредба 6.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава енергийното обновяване на бл. "Космос", бл. „Марек" и бл. "Изгрев";

- продължав изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

- продължава изграждането на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- продължава текущият ремонт на подземната част на пешеходния подлез по бул. „Хр. Ботев" до „Печатни платки";

- продължава текущият ремонт на сградата на Пенсионерския клуб в Просена, извършени бяха довършителни работи по покрива на сградата, както и вътрешни дейности;

- възложена бе подмяна на напукани стъкла по пана на пешеходната връзка - надлез между кв. „Родина 3" и кв. „Чародейка - Север";

- извършени бяха 11 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- Община Русе получи покана за представяне на документи за сключване на административен договор по процедура BG05SFPR002-2.016 „Подкрепа за уязвими и маргинализирани общности", по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, с наименование на проектно предложение: Подкрепа за уязвими и маргинализирани общности в община Русе. Проектът е на стойност 235 614,05 евро, със срок за изпълнение 17 месеца и е насочен към подобряване достъпа на 220 лица от уязвими групи, включително лица от ромски произход и други лица, живеещи в сходна на ромите ситуация, от всички населени места на община Русе до специализирани и общодостъпни услуги за подкрепа за активно приобщаване. Чрез прилагане на комплексна подкрепа за достъп до пазара на труда, социално включване и здравеопазване се цели повишаване качеството на живот на тези лица;

- в изпълнение на работен пакет 6 от Стратегическия интегриран проект "Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество " 101104610 -Life22-IPC BG-LiFe-SIP CLIMA SUMP в периода 28 – 30 октомври бяха проведени семинар и обучителен форум на тема "Прилагане на иновативни подходи за финансиране на проекти за енергийна ефективност, спестявания и ВЕИ". Община Русе в качеството си на партньор взе участие като представи заедно с всички останали партньори своя опит в изпълнението на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ. Разгледани в детайли бяха конкретни проекти, изпълнени по линия на НПВУ и НДЕФ, в рамките на които бяха изградени фотоволтаични системи за собствени нужди – административна сграда на ул. „Котовск", ДГ „Зора", ДГ „Слънце", фотоволтаична електроцентрала в малки населени места, както и на административната сграда на ул. „Олимпи Панов" 6. Във втората част от панела бяха разгледани възможностите за прилагане на финансови инструменти, с цел обезпечаване на собствения принос на бенефициентите - общините, и по-конкретно Фонда за градско развитие и фонд „Флаг". Представени бяха и резултатите от проведените информационни кампания по линия на Европейската седмица на мобилността /16 – 22 септември/;

- издадени бяха 18 разрешения за ползване на място на открито върху терен общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- започнаха турнирите от Общинските ученически игри по футбол за 11-12 клас, сезон 2026-2027 ;

- проведено бе награждаване на четирима спортисти от СК „Динамо", завоювали медали на Балканското първенство по джиу-джицу;

- продължават срещите със спортни клубове относно разпределение на средствата за подпомагане по Програма „Спорт 2026";

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на волейболни срещи и събитие за безопасност на движението по пътищата;

- извършени бяха профилактика и почистване на филтри и помпа в басейна на Община Русе в сградата на СУ „Майор Ат. Узунов";

- извършени бяха дейности по боядисване и освежаване на вътрешните помещения на административната сграда на Общинската тенис база в Парка на младежта;

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на официална футболна среща;

в Международния младежки център бе проведено поредното обучение по финансова грамотност в рамките на инициативата „Money Skills Lab". Екипът на ММЦ – Русе проведе обучението, като този път бе посрещнат специален гост – Димитър Миленков, създател на образователната игра „Време за пари". Чрез интересни практически занимания, дискусии и игрови предизвикателства младежите продължиха да развиват своите умения за управление на личните финанси, планиране на бюджета и вземане на отговорни финансови решения.

- с 4 призови класирания и международно признание се завърна мажоретният състав „Екстрийм" от Световната купа по мажоретен спорт, която се проведе в Бургас. Русенският състав участва с две групови и четири индивидуални и дуетни изпълнения. Пламена Колева и Нелин Наджиева спечелиха първо място в категория „Сеньори, дует батон". Със силно индивидуално представяне се отличи и Виктория Ранева, която в изключително оспорвана конкуренция завоюва трето място в категория „Джуниър, соло батон". Капитанът на отбора София Пулин също демонстрира високо ниво на подготовка и артистичност, като заслужено се класира на четвърто място в категория „Сеньори, соло батон". София Пулин и Виктория Ранева заеха четвърто място в категория „Сеньори, дует помпон". В груповите дисциплини русенки спечелиха второ място в категория „Сеньори, класик батон" и трето място в категория „Сеньори, помпон";

- на 23 октомври бе проведена „Нощ на младежките активности" в Международния младежки център, която се превърна в място за игри, предизвикателства, творчество, музика и незабравими емоции;

- в двора на Международния младежки център бе разположена сцена с покривало, осигурено бе електричество в градината и осветление в двора и в беседката, като така бяха създадени условия за провеждане на вечерни събития на открито.