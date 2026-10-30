За ден 24 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 10 - с над 1,2 на 1000, седем са отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, 12 са отказали тестване. 118076 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 23-29 октомври 2026 г. Извършен е контрол на 137468 водачи и пътници. Съставени са 2741 фиша и 499 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 152 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. от тях 65 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 87 - с над 1,2 на 1000, а 14 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 46 водачи, 37 са отказали да бъдат тествани.

20067 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 23258 водачи и пътници. Съставени са 4861 фиша и 471 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.