200 часа ще работи строител домашен насилник от асеновградско село

Прекарал седмица зад решетките и излязъл със споразумение за пробация

200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото трябва да положи жител на асеновградското село Конуш, който е строителен работник, за домашно насилие спрямо двама души. Той изкарал седмица зад решетките, след което се изправил пред Районния съд в Асеновград, за да сключи споразумение с прокуратурата.

Скандалът се развил на 24 август. Мъжът посегнал на двете си роднини, като им причинил леки телесни повреди. Служители на реда го арестували, а след това получил и най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Седмица след ареста обаче излязъл на свобода, след като съдът одобрил споразумението.

Това не е първата присъда на насилника. Този път той е договорил пробация за една година. Освен общественополезния труд, тя включва регистрация по настоящ адрес с подписване 2 пъти седмично, както и периодични срещи с пробационен служител. Мъжът трябва да плати 173,60 евро разноски по делото. Пострадалите пък са били уведомени, че могат да предявят граждански искове за причинените им вреди.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.