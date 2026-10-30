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200 часа ще работи строител домашен насилник от асеновградско село

Никола Михайлов

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Районният съд в Асеновград.

Прекарал седмица зад решетките и излязъл със споразумение за пробация

200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото трябва да положи жител на асеновградското село Конуш, който е строителен работник, за домашно насилие спрямо двама души. Той изкарал седмица зад решетките, след което се изправил пред Районния съд в Асеновград, за да сключи споразумение с прокуратурата.

Скандалът се развил на 24 август. Мъжът посегнал на двете си роднини, като им причинил леки телесни повреди. Служители на реда го арестували, а след това получил и най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Седмица след ареста обаче излязъл на свобода, след като съдът одобрил споразумението. 

Това не е първата присъда на насилника. Този път той е договорил пробация за една година. Освен общественополезния труд, тя включва регистрация по настоящ адрес с подписване 2 пъти седмично, както и периодични срещи с пробационен служител. Мъжът трябва да плати 173,60 евро разноски по делото. Пострадалите пък са били уведомени, че могат да предявят граждански искове за причинените им вреди. 

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Районният съд в Асеновград.

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