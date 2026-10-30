Без шум и прах от строежи през уикенда? Едни зарадвани, други иронични: Знаем как контролират...

Столичният общински съвет обсъжда забрана за изкопни дейности, събаряне на сгради и използване на тежка строителна техника през почивните и празничните дни. Целта - да се ограничат шумът, прахът и замърсяването в жилищните квартали, като изключения ще се допускат при аварии и неотложни дейности. Предвиждат се глоби за нарушителите, които при повторно нарушение за фирми могат да достигнат над 10 000 евро. Подобни ограничения се обсъждат и в Пловдив, където строителният шум също предизвиква недоволство. Идеята разпали оживен спор в социалните мрежи, мнозина се питат не дали забраната е необходима, а кой ще следи за спазването ѝ, други го описаха като лъч светлина.

Много малък, едва виждащ се лъч. Не е въпросът какви наредби има, а налагат ли се, пише във фейсбук Павел Савов. Ивайло Христов също е скептичен. Няма да пробие този лъч. Проверки уикендите не се правят, дори да направят една за годината – 1500 евро глоба. Това е нищожно за мащабите на една жилищна сграда, при положение че за тази цена си вмъкват допълнителни 100+ работни дни годишно.

Подобно е мнението и на Йордан Петров. То и сега е забранено. Но не се правят проверки, не се налагат глоби или актовете умишлено се пишат с грешки, за да паднат в съда, твърди той.

Не липсват и иронични реакции. Те като цяло на софиянци не им се работи през седмицата, а камо ли уикенда, коментира Петър Петров. Борис Хиков също посреща идеята със сарказъм: Да, защото хората трябва спокойно да си пият и викат на воля по парковете.

За живеещите в квартали с интензивно строителство обаче въпросът съвсем не е за подценяване.

Бих се съгласила, защото една година живея в шум в квартал “Кръстова вада”. Виждам, че няма да важи, ако има аварии и други проблеми. Това не е предпоставка за намаляване на работни места, посочва Стела Тотева.

Няма да работят от 14 до 16 часа, няма да работят събота и неделя, кога ще работят, пита потребител с име Kluchar Sofia.

В Пловдив недоволството е сходно.

И кой ще следи за спазване на забраната? Същите институции, които през работен ден са неоткриваеми, какво остава за почивен, пита Полина Ма.

Според нея ограниченията трябва да обхванат и домашните ремонти в часовете за почивка. Пловдив е ужасно шумово замърсен град и никой не говори за това. За съжаление, постоянната дандания е съвсем нормализирана въпреки ефектите върху здравето, допълва тя.

Иван Главчовски пък насочва вниманието към друг проблем, свързан със строителството. После ще поискате и държавната администрация да работи. Целият град тъне в боклуци от самозабравили се строители, коментира той.