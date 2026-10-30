Няма буферни паркинги за камиони в област Добрич, определени са 11 места за спиране на автомобили

В област Добрич са определени 11 места за принудително спиране на автомобили при усложняване на зимната обстановка, но няма изградени буферни паркинги за товарни автомобили. Това стана ясно на заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия в Добрич, на което беше обсъдена готовността на институциите за предстоящия зимен сезон.

От „Пътна полиция" обърнаха внимание на липсата на буферни паркинги за камиони, където те да изчакват при затваряне на пътища или влошаване на метеорологичните условия.

Проблемен остава и достъпът до Държавната психиатрична болница „Карвуна" през зимата заради непочистване на пътя до лечебното заведение. За това отново сигнализира директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова. Тя посочи, че при проблем с водоснабдяването единствено болницата в Добрич има възможност да работи до 8 часа с резервно захранване на питейна вода.

Управителят на „ЕРП Север" Красимир Кирилов съобщи, че дружеството разполага с общо 50 екипа. В осемте общини на областта има денонощни дежурства, като във всяка е осигурен по един екип за отстраняване на аварии.

Инспектирани са трафопостовете в областта, като 90% от тях вече са обслужени. Издадени са предписания със срок до края на ноември за отстраняване на нередности по съоръжения, които са чужда собственост.

Областното пътно управление има договор за зимно почистване на републиканската пътна мрежа и е в готовност за сезона, заяви директорът Мариана Пасева. По опорните пунктове са доставени инертни материали. Фирмата изпълнител е представила план за работа, който е част от оперативния план на управлението при зимни условия и е изпратен за одобрение в Агенция „Пътна инфраструктура".

Изготвени са задания за машинно изкърпване на 25 хил. кв. м от републиканската пътна мрежа, както и за полагане на маркировка по пътя Добрич – Балчик. Дейностите очакват одобрение, за да започнат. В момента се извършват ландшафтни дейности.

Областният управител Руслан Томов обърна внимание на необходимостта противопожарните кранове да бъдат обозначени при обилен снеговалеж. Той призова кметовете и кметските наместници в малките населени места да обходят самотно живеещите възрастни хора и да осигурят помещения за настаняване на бездомни хора при тежки зимни условия.

Представителите на общините, с изключение на Добрич, Балчик и Крушари, докладваха, че имат готовност за работа през зимата. За общинските пътища има фирми изпълнители със сключени или подготвяни договори за зимно почистване. Осигурени са алтернативни горива за училищата и детските градини, както и места за настаняване на закъсали пътници.