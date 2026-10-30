Алея на будителите посреща учениците в пловдивско училище

Нова „Алея на будителите" ще среща всеки ден учениците от СУ „Св. Софроний Врачански" в Пловдив с образите и делото на бележити личности от българската история. Тя бе открита в навечерието на Деня на народните будители и е замислена като образователно пространство, което да съхранява историческата памет и да предава знанията за миналото на децата и младежите. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

Сред първите, които разгледаха новата алея, бе министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Той поздрави училищния екип за инициативата и подчерта, че тя представя по достъпен и увлекателен начин важни факти от българската история.

„Това е чудесен разказ за българската история. Алеята не е претрупана с информация, но същевременно представя важни факти, които често са непознати дори за студентите. Тя проследява историческото развитие и може да помогне на учениците да подредят и систематизират знанията си", отбеляза министърът, след като разгледа новото образователно пространство.

По думите му подобни инициативи имат истинска стойност, когато зад тях стоят добри учители. „Самите изображения не са достатъчни. Необходим е учител, който да ги превърне в знание и да провокира интереса на децата. Тук виждам млад и мотивиран екип, а създаденото от вас е доказателство за това какво могат да постигнат отдадените на професията си преподаватели", посочи проф. Вълчев.

По време на посещението си министърът разказа, че пази камъче от старата къща на Софроний Врачански във Враца, която днес вече не съществува. Проф. Вълчев обеща да го дари на училището, което носи името на Софроний Врачански, като символ на приемствеността и усилията да се съхранява българското историческо наследство.

При откриването на алеята учениците представиха спектакъла „Светлината, която предаваме", в който пресъздадоха образите на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Христо Ботев и Райна Попгеоргиева.

Новото пространство е замислено така, че срещата с българските будители да бъде част от ежедневието на децата, а не само от уроците по история и празничните чествания. Инициативата е реализирана с дарителската подкрепа на Микеле Санторелли. Концепцията и текстовете са подготвени от доц. д-р Веселина Вачкова, а художественото оформление е дело на ученици и преподаватели от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов" в Пловдив.

Директорът Радослав Копринков представи и други инициативи на училището за съхраняване на историческата памет. През 2025 г. вратите на класните стаи в трите училищни корпуса са превърнати в своеобразна галерия с мисли и послания на над 40 български будители. В момента ученици и учители подготвят и интерактивна карта на паметниците и паметните плочи в Пловдив, чрез която историята на града ще бъде представена по достъпен и съвременен начин.

В СУ „Св. Софроний Врачански" се обучават 1062 ученици. Училището участва в редица национални програми на МОН, насочени към развитието на талантите, изкуствата и спорта. С финансиране от министерството на стойност над 1,4 млн. лева е изграден и нов физкултурен салон.

Сред гостите в училището бяха областният управител Георги Янев, зам.-кметът по образование, култура и туризъм Пламен Панов, народните представители Галин Дурев, Катя Стайкова и Нели Карабахчиева и др.