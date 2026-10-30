Георги Георгиев: Лично се гордея с изваждането ни от сивия списък за пране на пари

Изваждането на България от „сивия списък" за пране на пари е голям успех за страната, с който лично се гордея. Това заяви бившият министър на правосъдието Георги Георгиев, след като стана ясно, че международната организация FATF е взела решение за изваждането на България от списъка на пленарното си заседание в Париж.

Той отдаде заслугата за резултата на работата на екипа си в министерството на правосъдието и на реформите, подготвени от кабинета „Желязков", за които уточни, че е отговарял лично като министър.

Страната ни беше официално предупредена през 2021 г. и включена в списъка през 2023 г. заради констатирани стратегически слабости в борбата с прането на пари и корупцията за десетгодишен период.

Към публикацията си Георгиев споделя и снимка от посещението си във Вашингтон през есента на миналата година. Той обяснява, че тогава е бил там специално за среща със Скот Рембранд, ръководител на американската делегация във FATF, чиято служба отговаря за борбата с финансирането на тероризма и финансовите престъпления. Именно FATF включи България в „сивия списък" през октомври 2023 г.

Ето какво написа той:

Голям успех за България, с който лично се гордея - България беше извадена от Сивия списък за пране на пари днес!

Успехът има много бащи, но истина е, че майката му е работа и професионализъм, какъвто всички изброени по-долу демонстрираха и им благодаря от сърце!

Това постижение стана на база оценка на извършените от нас, от кабинета "Желязков", реформи в правосъдието и противодействие на корупцията и пране на пари, за които лично отговарях като правосъден министър и водих процеса на преговори и докладване на напредъка с чуждестранните ни партньори от МЪНИВАЛ и Групата за противодействие на корупцията и пране на пари - FATF.

Припомням, че още през юни тази година комитетът МЪНИВАЛ, който отговаря за наблюдението на България, отчете, че до пролетта на 2026 година сме изпълнили всички 40 от 40 задължителни реформи и беше насрочена проверка на място на реформите и готовността на институциите.

Как се стигна до днешния резултат?

През 2025 година с екипа ми подготвихме и парламентът прие три пакета с мащабни промени в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс за модернизацията им и подобряване на уредбата срещу пране на пари, организирана престъпност, корупция и тероризъм.

Благодаря на колегите от Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, на народните представители от 51-ото Народно събрание и на ръководството му, на българските магистрати от Върховния касационен съд и прокуратурата, с които доказахме, че реформите не са само на хартия, както и на служителите на НАП и ДАНС, с които работихме рамо до рамо от самото начало.

Снимката е от посещението ми във Вашингтон през есента на миналата година специално за тази среща със Скот Рембранд от Службата за борба с финансиране на тероризма и финансови престъпления, който е ръководител на делегацията на САЩ в международната организация FATF (Групата за финансови действия), която включи България в „сивия списък" през октомври 2023 г. Благодаря на международните ни партньори за подкрепата през целия процес на работа.