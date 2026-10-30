Нанков: Евтиният популизъм на Шишков ще струва скъпо

Евтиният популизъм на регионалния министър Иван Шишков ще струва скъпо. Това заяви депутатът от ГЕРБ Николай Нанков в публикация във Фейсбук, в която отправи критики към работата на Шишков в министерството и го обвини, че е пропилял половин година в медийни изяви, вместо да задвижи нови тръжни процедури за пътните дейности.

Ето какво написа той:

Предизборната пресконференция на Шишков точно преди балотажа явно бе замислена като оправдание за глупостите, които натвори в ресора и ядоса не само всички пътуващи. С говорител като него обаче тя се превърна във фиаско.

Така и не стана ясно защо е подписан без търг договорът за "златния участък" от 40 млн. евро на километър на "Струма". Колкото и да се обяснява аз какъв ПУП съм одобрил през 2015 г. като зам.-министър (при това след решение на Националния експертен съвет), после какво било направено от други, не отговаря на важния въпрос - защо? Защо нямаше открита процедура по Закона за обществените поръчки, за да бъде определена реалната, а не максималната цена? Открита процедура, която след огромната (почти двойна) разлика в цената на офертите при проведената от кабинета "Желязков" пазарна консултация е била абсолютно задължителна. Абсолютно задължителна!

Шишков изнесе поредното си шоу от сериала "Приказки под Шишковия храст", в което трябваше да покаже размаха на прогресистите...в проектирането. А като се стигне до строителство след великото проектиране и се окаже, че някой проект не е ок - какво правим? Аз ще ви кажа какво - всички ние като данъкоплатци ще го платим повторно. Но Шишков отдавна няма да е министър, за да носи политическата отговорност.

Относно брътвежите му, че е осигурено зимното поддържане на републиканските пътища - тепърва всички пътуващи ще страдаме в преспите и поледиците. Ама нали самият той ни убеждаваше половин година, че договорите за ТРП, в обхвата на които е и зимното поддържане, са с изчерпан ресурс и по тях не може да се работи повече. Или тогава, или сега лъже...

Изгуби половин година в приказки и обикаляне по телевизионни студиа, но няма грам усилие да се задвижат нови тръжни процедури. И за това никой не му е виновен. Но евтиният му популизъм ще струва скъпо.