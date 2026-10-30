В неделя избираме президент, избираме каква България искаме. България е повече от всяка партия и от всеки политик. Тя е нашият общ дом. В този дом искам да има мир за децата ни, те да растат спокойни и с бъдеще. А в Европа България да говори със свой глас, силно и със самочувствие. Това заявява кандидатът за президент Илияна Йотова в обръщение към българските граждани с призив да гласуват в неделя.

„Изборът е наш, затова трябва да гласуваме. За поколения назад правото на глас не беше просто разходка в неделния ден, а упорита битка. Празният глас не остава празно място. Някой друг решава вместо нас, но за наша сметка", посочва Йотова. По думите й гласът от най-малкото село тежи точно толкова, колкото и гласът от столицата. Гласът на млади и стари е еднакво важен. Затова съм президент на всички българи", подчертава тя.

„Внушаваха ни, че една част от българите трябва да се срамува от своя глас. Защото са възрастни, защото едва свързват двата края, защото живеят далеч от големия град. Няма българи и българи. Всички сме българи", посочва Илияна Йотова.

Тя определя изминалата предизборна кампания като тежка, но „пожарът на омразата изгаря еднакво и чужди, и свои". „Затова аз никога няма да отвърна със същото", заявява Йотова.

Кандидатът за президент подчертава, че преди половин година българите са показали, че обществото ни е събудено, има енергия за истинска промяна, за съгласие, за наша си държава с правила и закони.

„В неделя е Денят на народните будители. Паисий, Софроний и хиляди българи са пазили езика и паметта ни, когато дори нямахме своя държава. Будител е всеки, който не се примирява. В неделя всеки един от нас може да бъде будител", изтъква Илияна Йотова. „Сигурна съм, че заедно ще изберем една България за всички. Бъдещето на България е във вашите сигурни ръце", посочва кандидатът за президент.