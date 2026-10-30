ВКС решава съдбата на ревнивия Денис от Пловдив, горил с цигара, бил и дупчил с отвертка жена си

Две инстанции вече му дадоха 10 г. затвор, върховните магистрати мислят дали да потвърдят наказанието

Върховният касационен съд обяви за решаване делото на пловдивчанина Денис Русиков за един куп актове на домашно насилие срещу вече бившата си жена Василена. След като Окръжният и Апелативният съд в Пловдив дадоха на мъжа 10 г. затвор, процесът стигна до ВКС. Магистратите изслушаха страните и обявиха, че ще се произнесат в законовия срок.

Както "24 часа" вече писа, Русиков беше признат за виновен в отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, многократно нанасяне на телесни повреди спрямо две жени, грабеж и закана с убийство. По-голямата част от деянията били извършени, докато Денис и Василена живеели заедно в немския град Лайпциг през 2023 г., а останалите - през 2022-а в България.

Причината за агресивното поведение на Русиков била ревност. "Всичко дето направих, беше във връзка с това, че тя ми потъпка достойнството. Аз я набарах на калъп с най-добрия ми приятел. Аз го прибрах в Германия, намерих му работа и след 20 дни го набарах на калъп с нея", обясни той пред Апелативния съд в Пловдив. Според обвинението на 12 август 2023 г. Денис отвлякъл Василена и със сила я принудил да признае, че му е изневерявала. Дрогирал младата жена, накарал я да си напише паролата за профил в социална мрежа, за да провери дали не е имала връзка с други мъже. Мъжът ѝ нанесъл тежък побой, като разследването установило, че я горил с цигара, дупчил я с отвертка и се заканил да я убие. Същата година нееднократно ѝ причинявал различни телесни повреди. След най-тежкия случай съпругата му успяла да избяга и да се прибере у нас, където била приета в болница. Русиков също се върнал, за да я търси, и бил задържан.