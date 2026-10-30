България излезе от „сивия списък“ за изпиране на пари

Министър Николай Найденов: Има силен политически ангажимент за укрепване на усилията срещу изпирането на пари

Групата за финансови действия (FATF) в Париж единодушно гласува за изваждането на България от т.нар. „сив списък“ за изпиране на пари по време на пленарно заседание, проведено на 30 октомври 2026 г. В списъка попадат държави със слабости в системите им за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. България беше включена в него през октомври 2023 г.

Изпирането на пари превръща печалбите от измами, корупция, контрабанда и трафик в привидно законни доходи. Същите канали се използват и за финансиране на тероризъм и на разпространението на оръжия за масово унищожение.

Правосъдният министър Николай Найденов участва в пленарната сесия на FATF. В речта си пред делегатите той посочи законодателните изменения, приети от Народното събрание. „България осъществи широкообхватна реформа на Наказателния кодекс, променяйки основния си подход към криминализирането на тероризма чрез създаването на изцяло нова глава в него. Въведени са и значителни изменения в наказателно-процесуалното законодателство, както и в Закона за административните нарушения и наказания, които вече са в сила“, изтъкна министърът и акцентира, че промените вече позволяват юридическите лица да бъдат подведени под отговорност, дори когато от престъплението не е била извлечена пряка облага.

Министър Найденов посочи, че усилията за укрепване на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще продължат, подкрепени от силен политически ангажимент. „Сега сме съсредоточени върху ефективността и дълготрайните резултати при прилагането на тази рамка. Като надежден партньор в глобалната мрежа за борба с изпирането на пари, България остава ангажирана с успешното си сътрудничество със съответните заинтересовани страни на международно равнище“, изтъкна още той.

Изваждането от „сивия списък“ на България е една от мерките в управленската програма на правителството в частта „Демонтаж на олигархичния модел и антикорупционни политики“.

Страната ни изпълни всички 40 препоръки на FATF, с което стана част от над 200 юрисдикции и държави, които прилагат международните стандарти за изпиране на пари.

За гражданите това означава улесняване на паричните преводи от и за чужбина. Досега чуждестранните банки забавяха плащанията, свързани с България, за допълнителни проверки. Изваждането от „сивия списък“ ще подобри инвестиционния климат, ще увеличи ликвидността на българските фирми и ще намали ценовия натиск върху крайните потребители. По-бързите разплащания ще постигнат икономически ефект, който се изразява в изсветляване на сивата икономика, защита от измами и разкриване на нови работни места.