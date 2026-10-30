ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ изтегля държавните си служители от Саудитска А...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23838576 www.24chasa.bg

Тази година гражданите на Монтана ще участват в коледната украса на града

Камелия Александрова
1688
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тази година гражданите на Монтана ще участват в коледната украса на града

Общината стартира с подготовката на коледната украса на Монтана.

И тази година, освен лампички и гирлянди, желанието е да се съберат и повече съмишленици.

Знаем, че всеки си представя празничния ни град по различен начин. Затова сега е моментът — предлагайте идеи, покажете какво ви харесва и елате да украсяваме заедно!

С две ръце, с материали, с финансова подкрепа. Всеки според възможностите си..

Подайте вашите предложения и по какъв начин бихте се включили. Нека тази Коледа повече хора да минат покрай украсата и с усмивка да кажат:

„И аз помогнах за това!".

Училища, детски градини, институции, местен бизнес, включете се!

Изберете си кътче, предложете идея, съберете екип и нека го направим празнично заедно. Не чакайте всичко наготово, нека има и вашия принос към коледна Монтана!

Пишете с предложения и по какъв начин бихте се включили, казва доброволката Надя Младенова. Училища, детски градини, институции, местен бизнес, включете се!

Изберете си кътче, предложете идея, съберете екип и нека го направим празнично заедно. 

Кой иска да украси свое кътче в Монтана?

Каня училища, детски градини, институции, фирми и приятелски компании: изберете място и предложете как да го преобразим за Коледа!

Може да е пространството пред вашата сграда, витрина или общо градско кътче, което да уточним заедно. Включете се с идея, изработка, украсяване, материали или финансова подкрепа.

Напишете в коментар на страницата на община Монтана във Фейсбук или на [email protected] „Искаме да участваме", кое място предлагате и с какво можете да помогнете.

Тази година гражданите на Монтана ще участват в коледната украса на града
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)