Тази година гражданите на Монтана ще участват в коледната украса на града

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Общината стартира с подготовката на коледната украса на Монтана.

И тази година, освен лампички и гирлянди, желанието е да се съберат и повече съмишленици.

Знаем, че всеки си представя празничния ни град по различен начин. Затова сега е моментът — предлагайте идеи, покажете какво ви харесва и елате да украсяваме заедно!

С две ръце, с материали, с финансова подкрепа. Всеки според възможностите си..

Подайте вашите предложения и по какъв начин бихте се включили. Нека тази Коледа повече хора да минат покрай украсата и с усмивка да кажат:

„И аз помогнах за това!".

Училища, детски градини, институции, местен бизнес, включете се!

Изберете си кътче, предложете идея, съберете екип и нека го направим празнично заедно. Не чакайте всичко наготово, нека има и вашия принос към коледна Монтана!

Пишете с предложения и по какъв начин бихте се включили, казва доброволката Надя Младенова. Училища, детски градини, институции, местен бизнес, включете се!

Изберете си кътче, предложете идея, съберете екип и нека го направим празнично заедно.

Кой иска да украси свое кътче в Монтана?

Каня училища, детски градини, институции, фирми и приятелски компании: изберете място и предложете как да го преобразим за Коледа!

Може да е пространството пред вашата сграда, витрина или общо градско кътче, което да уточним заедно. Включете се с идея, изработка, украсяване, материали или финансова подкрепа.

Напишете в коментар на страницата на община Монтана във Фейсбук или на [email protected] „Искаме да участваме", кое място предлагате и с какво можете да помогнете.