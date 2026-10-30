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Подготовката за балотажа в Добричко е в ход, секциите остават 349

Дияна Райнова

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Подготовката за балотажа на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември в област Добрич е в ход, съобщават от областната администрация.

Избирателните списъци вече са доставени и предадени на общините. Броят на секциите в областта се запазва същият като на първия тур – общо 349. Ще бъдат разкрити и две подвижни секционни избирателни комисии – по една в община град Добрич и в община Добричка.

В четвъртък с централизирана доставка са пристигнали бюлетините и останалите изборни книжа за вота. По график на 30 октомври те ще бъдат предоставени на общините, които ще ги разпределят по секционните избирателни комисии.

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