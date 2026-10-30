Държавен глава, който защитава правилата, дава сигурност на хората и мисли отвъд собствения си мандат

Андрей Гюров зададе в тази предизборна кампания въпрос, който си струва да остане и след вота: какво е значението на държавата, ако в най-трудния момент всеки трябва да се оправя сам? Човекът, който работи, плаща данъци и се грижи за семейството си, има право на отговор. Той очаква да получи помощ, когато му е нужна, без да търси познат в някоя институция и без да доказва, че проблемът му заслужава внимание.

Президентът дължи истината на хората

Гюров не предлага президентът да управлява вместо правителството. Но когато хората са застрашени, държавният глава трябва да изисква информация, да събира отговорните институции и да настоява за действия навреме. Не е достатъчно да се появява с изявление, след като бедата вече се е случила. Понякога работата му изисква и да постави въпрос, на който правителството предпочита да не отговаря.

За да има тежест тази намеса, хората трябва да вярват на президента. Затова лъжите на Илияна Йотова, че участието в Коалицията на желаещите означава изпращане на български войници, и личните обвинения срещу Гюров без представени доказателства имат значение отвъд предизборния спор. Утре от държавния глава ще очакваме достоверна информация при истинска опасност. Ще очакваме да обедини нацията и да надскочи различията и тяснопартийния си интерес. Доверието в думите му не бива да се изразходва за спечелването на един дебат.

Правилата важат и за хората на власт

Хората имат нужда от същата надеждност и в ежедневните си отношения с държавата. Семейството трябва да може да планира разходите си, а човекът със собствен бизнес — работата си. За това са нужни ясни правила, които важат и за онези с власт и влияние. Андрей Гюров свързва стабилността именно с тази предвидимост, независимо кой управлява. Президентът трябва да я защитава, като започне от собственото си поведение: да обяснява решенията си и да отговаря на неудобните въпроси.

Тази последователност е нужна и в отношенията ни с партньорите. Гюров вижда България като активна страна в Европа, която знае какво иска да постигне и работи за него. Независимостта означава да отстояваш интересите си със собствена позиция и да умееш да договаряш подкрепа за тях. Ползата трябва да бъде разбираема и извън дипломатическите срещи — повече сигурност, инвестиции и възможности за работа. Във вътрешнополитически план президентът ще трябва да работи и с хората, които не са го подкрепили. Гюров заявява, че би подкрепил добро решение на опонент и би възразил срещу лошо решение на собствените си поддръжници. Това е обещание, което гражданите трябва да запомнят. Защото именно тогава се вижда дали представляваш цялата страна.

След изборите остават същите въпроси: какво образование получават децата ни, къде ще работят и какъв живот ще могат да изградят в родния си град. По тях е нужна работа, която продължава с години. Президентът не управлява тези сфери, но трябва да настоява те да не бъдат пренебрегвани при всяка смяна на правителството.

„Аз не искам да предадем това изречение на децата си", казва Гюров за познатото „Тука е така". Трудно е да учиш детето си да бъде честно и упорито, а после да му обясняваш, че без връзки няма да успее. Затова поведението на държавния глава има значение. Той трябва да показва, че правилата могат да бъдат защитавани и когато това създава неудобства на силните.

България заслужава обединението си

За такова президентство си струва да дадем доверие на Андрей Гюров — и след това да му търсим отговорност. Заявените от него позиции дават основание да очакваме независимост, работа с институциите и еднакво отношение към гражданите. България заслужава това. Хората, които всеки ден полагат усилия за семействата си, имат право да изискват същото от човека, когото избират за държавен глава.

България заслужава такъв държавен глава. А Андрей Гюров заслужава доверието да поеме тази отговорност — за да оставим на децата си не обяснение защо трябва да се примирят, а повече основания да вярват в собствената си страна.