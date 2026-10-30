България получи от Белгия първия от 7 нови кораба за борба с морски мини

България прие първия от седемте нови кораба за противоминна борба от Белгия. Досегашният белгийски военен кораб „Bellis" с бордови номер М916 вече носи българския военноморски флаг и почетното име „Бриз". Церемонията по приемането му се състоя днес във Военноморската база в Зеебрюге, Белгия, съобщиха от военното министерство.

Прехвърлянето на кораба е част от договореност между България, Белгия и Нидерландия за придобиването на общо седем кораба за противоминна борба. Меморандумът за разбирателство беше подписан от министрите на отбраната на трите държави на 8 юли 2026 г. „Бриз" е първият от четирите белгийски кораба, които България ще получи.

Новата придобивка ще увеличи способностите на Военноморските сили за откриване и неутрализиране на минни заплахи – дейност от ключово значение за сигурността и стабилността в Черноморския регион.

снимка: Министерство на отбраната

На церемонията в Зеебрюге присъстваха командирът на българските Военноморски сили контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на Военноморските сили на Белгия контраадмирал Танги Ботман, българският посланик в Белгия Наталия Узунова и посланикът на България в НАТО Николай Милков. Сред гостите бяха още адмирали, генерали и офицери от Щаба на отбраната на Белгия и от Командването на българските Военноморски сили.

Документът за предаване и приемане на кораба беше подписан от белгийския национален директор по въоръженията генерал-лейтенант Бернард Фалег и контраадмирал Кирил Михайлов.

След необходимата подготовка „Бриз" ще бъде пребазиран във Военноморска база Бургас. По време на плаването старши национален представител на борда ще бъде капитан I ранг Йордан Йорданов, командир на дивизиона противоминни кораби от Флотилия бойни и спомагателни кораби. Именно в състава на този дивизион ще бъде зачислен новият кораб.

През следващите години България трябва да придобие общо седем минни ловци от клас „Трипарти". Очаква се те значително да увеличат българския принос към общия отбранителен потенциал на НАТО по източния фланг на Алианса.