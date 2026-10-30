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Непълнолетен от Асеновград се представи за момиче в нужда във фейсбук, измами човек с над €400

Никола Михайлов

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Районният съд в Асеновград.

Сключил споразумение с прокуратурата 3 г. по-късно

Младеж от Асеновград се сдоби с пробация, след като признал, че като непълнолетен е измамил друг човек онлайн с повече от €400. 

На 14 август 2023 г. той използвал фейсбук профила на момиче и обяснил, че се нуждае от лична помощ. Така убедил жертвата си да му преведе 847 лв. чрез известна фирма за парични преводи. Човекът мислил, че помага на момиче в нужда, но се оказало, че е завлечен. 

Досъдебното производство по случая продължило повече от 3 г. Накрая процесът завършил със споразумение с прокуратурата, тъй като вече пълнолетният асеновградчанин върнал сумата на пострадалия. Договорил 6 месеца пробация, като трябва да се регистрира по настоящ адрес и да се подписва два пъти седмично, както и периодично да се среща с пробационен служител. 

Решението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Районният съд в Асеновград.

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