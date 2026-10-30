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Джип прелетя през ограда и спря на сантиметри от жилищна сграда в Несебър

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джип (снимката е илюстративна) СНИМКА: Велислав Николов

Луксозен джип едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър. Колата преминала през ниско бетонно ограждение и навлязла в дворното пространство, където спряла на сантиметри от фасадата, съобщава БНТ. 

По думите на очевидци зад волана била украинска гражданка, която вероятно объркала педалите на спирачката и газта. Предницата на автомобила достигнала до самата сграда, а джипът останал блокиран върху бетонното ограждение.

На мястото е пристигнала полиция. Засега няма потвърдена информация за пострадали, а причините за инцидента се изясняват.

джип (снимката е илюстративна) СНИМКА: Велислав Николов

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