Започна опелото на Слави Бинев (Снимки)

Княгиня Калина и Китин Муньос сред опечалените, взели си последно сбогом с бизнесмена и шеф на федерацията по таекуондо

Започна поклонението пред Слави Бинев в столичната църква "Света София".

На него присъстват главно националите по таекуондо, както и спортни личности. От политиците дойдоха само Румен Петков и Ангел Джамбазки. Да се поклонят пред Бинев дойдоха и представители на посолството на Република Корея, спортният директор на БОК Петър Георгиев, шефовете на плуването и бокса Георги Аврамчев и Красимир Инински.

На опелото са и президентът на ФК "Славия" Венцеслав Стефанов, Ивайла Бакалова и Евгения Калканджиева, Княгиня Калина и съпругът ѝ Китин Муньос със сина им Симеон-Хасан, депутатът от ПБ Йордан Йовчев, бившият шеф на НСО Тодор Коджейков, Ваня Червенкова, бизнесмените Красимир Дачев и Румен Ралчев, адвокат Менко Менков, Ивайло Манджуков, Красимир Дачев и бронзовата медалистка от Париж Кимия Ализаде.

Има над 20 венци, като един от тях е от Христо Стоичков и съпругата му Марияна. Има и от Наско Сираков и Илиана Раева, която написа във фейсбук: "Сбогом, Слави! Днес изпращаме в последния му земен път едно голямо, смело и добро сърце! Слави Бинев беше едно голямо сърце, един смел мъж, един верен приятел! Той беше прекрасен и любящ съпруг и баща! Винаги усмихнат, позитивен, готов да помогне...

Почивай в мир и светлина, прекрасен приятелю. Поклон. Съболезнования на семейството му".

На излизане от храма Венци Стефанов през сълзи каза: "Отиде си един добър човек, дано Бог да го приеме". И сподели, че за последно се видели и разговаряли преди около месец.

"Помня го като един велик човек, който никога не каза не мога, помагал ми е в много благотворителни инициативи. Преди година синът ми искаше да тренира таекуондо", каза Жени Калканджиева.

Кирил Вълчев - Скалата описа Бинев като човек с голямо сърце. За последно пушили пури в хотел Маринела. Бинев казал, че иска да отслабне и Скалата му казал диета, след 20 дни Бинев му признал, че не може да я спази.

Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Ваня Червенкова СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Ивайла Бакалова и Евгения Калканджиева СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев. Президентът на "Славия" Венцеслав Стефанов (вдясно) СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Юлиян Савчев Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева

Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева Поклонението пред Слави Бинев СНИМКА: Румяна Тонева СНИМКА: Румяна Тонева

СНИМКА: Румяна Тонева СНИМКА: Румяна Тонева СНИМКА: Румяна Тонева СНИМКА: Румяна Тонева СНИМКА: Румяна Тонева СНИМКА: Румяна Тонева СНИМКА: Юлиян Савчев СНИМКА: Юлиян Савчев СНИМКА: Юлиян Савчев СНИМКА: Юлиян Савчев СНИМКА: Юлиян Савчев СНИМКА: Юлиян Савчев СНИМКА: Юлиян Савчев

Слави Бинев беше убит с един един изстрел в дома си миналата събота, 24 октомври. Час по-късно полицаите задържаха турския бизнесмен Еюп Темиз, който развива бизнес у нас и в южната ни съседка. Той е обвинен за убийството и с решение на Софийския градски съд е в ареста.

През последните дни стана известно, че Еюп и съпругата му архитект Ния Темиз, дъщеря на покойния главен архитект на София Стоян Янев, са били семейни приятели с Бинев. Точно заради това може би той се наел да бъде медиатор в спора за имоти между Ния Темиз и известния архитект проф. Калин Тихолов. Двамата имали бизнес спор. Както обаче стана ясно на делото за мярката за неотклонение на Еюп, все още не е изяснен мотива. Според неговата защита той бил уплашен за семейството си след намеса в спора на трети лица, а именно Пламен Дишков - Кела, човек, чиято биография е била през годините противоречива.