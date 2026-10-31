26 пожара за последното денонощие, един е загинал

26 пожара са потушени в страната през последното денонощие, а един човек е пострадал. Пожарникарите са реагирали на общо 71 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.

10 от пожарите са причинили преки материални щети. Четири от тях са възникнали в жилищни сгради, три – в автомобили и други транспортни средства, а един – в съоръжение на открито.

Останалите 16 пожара са били без материални щети. Сред тях са един пожар в сухи треви, горска постеля и храсти, девет в отпадъци и два в готварски уреди и комини.

За последните 24 часа огнеборците са извършили и 40 спасителни дейности и помощни операции. Те са били свързани с катастрофи, различни инциденти и оказване на техническа помощ. Подадени са и пет фалшиви сигнала.