Надежда Нейнски: Правителството иска да умилостиви Путин

Можем да спрем атаките в Черно море с много ясна и категорична позиция, която обаче не виждаме. Правителството, вместо да защитава националната сигурност, се стреми да умилостиви Путин. Управляващите се надяват, че като се снишим, ще се защитим от ударите.

Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски пред БТВ.

"Точно този манталитет пролича в коментара, който направи премиера Радев, че след като Румъния обвини Русия, тя справедливо е била нападната", аргументира се Нейнски.

"През последните седмици съвсем основателно се съсредоточихме към темата за атаките от дронове. Но много по-голяма е темата кой е агресорът в тази война, а тя не може да бъде артикулирана от управляващите в България", допълни тя.

Според Нейнски Русия променя стратегията си с хибридни похвати - дронове, дезинформация, саботажи, сателитите. Две са целите - намаляване на финансовата подкрепа за Украйна и дестабилизация на европейските общества.

Нейнски коментира, че българската държава е имала информация от Франция, че три дрона са се насочили към териториални ни води. За съжаление, държавата ни не е реагирала от страх, че ще създаде проблеми с отношенията ни с Русия.

"Българското правителство умилостивява Русия и това е червена нишка, която минава през всички години в манталитета на БСП и политиците в левия сектор", каза още тя.

"Руският мир идва откъм Черно море, а ако той ни харесва, няма никакъв проблем управляващите да го заявят ясно. Много маски паднаха и вече някои хора съвсем непприкрито заявяват, че искат да се върнем в зоните на Русия", каза Нейнски.

Споразумението за сътрудничество не предвижда никакви ангажименти за България, категорично подчерта бившият външен министър. То е една рамка за възможности, които можем да използваме, но и да не използваме. Една от възможностите е модернизацията на армията ни и сътрудничеството в сферата на военната ни промишленост. Премиерът Румен Радев остро критикува споразумението, но не го отмени, въпреки че има мнозинство в парламента, напомни Нейнски.

Войната в един момент ще приключи и това дава възможности за участие във възстановяването на Украйна, но без присъствие на български войски, заключи тя.