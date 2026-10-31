Хванаха дилъри в София, продавали и на деца (Снимки)

61 грама марихуана, 18 грама MDMA, 22 грама кокаин, 9 грама амфетамин и 6 грама метамфетамин, както и хапчета, кристали и друга дрога бяха иззети при акция на СДВР срещу наркотиците. Задържани са девет души, сред които както дилъри и съдържатели на депа, така и деца, които били купувачи. СНИМКА: МВР

На 26 октомври в рамките на водената операция служители на сектор „Наркотици" – СДВР задържали двама непълнолетни клиенти и 27-годишен дилър. При извършените процесуално-следствени действия на адреса на продавача били иззети електронна везна, кристалообразно вещество и цигара със суха тревиста маса.

На 28 октомври, след получена оперативна информация, криминалисти от сектор "Наркотици" задържали двама мъже, на 36 и 30 години, във входа на жилищен блок. В близост до тях била открита торбичка с множество хапчета, прахообразно и кристалообразно вещество, както и електронна везна. При последвалите процесуално-следствени действия на адреса на 36-годишния мъж били открити и иззети различни пликчета, съдържащи бяло прахообразно вещество и вещества на бучки с бял и кафяв цвят. Според изготвената експертна справка иззетите вещества са 15 грама коноп, 13 грама MDMA, 3 грама метамфетамин и 22 грама кокаин. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.

Малко по-късно същия ден служители на СДВР извършили претърсване и обиск в столичния квартал „Младост 3". В хода на действията у 27-годишен мъж били открити мобилен телефон и 850 евро в брой. При претърсване на жилището, в което мъжът е адресно регистриран, били намерени и иззети цигара с растителна маса, пластмасова кутия с вещество под формата на твърди кристали, електронна везна, свивка с прахообразно вещество и свидетелство за управление на МПС. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. СНИМКА: МВР

Същия ден при полицейска проверка в с. Локорско служители на Второ РУ установили трима мъже, единият от които непълнолетен. В хода на проверката един от тях изхвърлил пликче с растителна маса, а у друг били намерени три пакетчета със същото съдържание. При последвалата проверка на паркиран в близост лек автомобил, използван като депо, били открити и иззети куфар за инструменти с 4 електронни везни, множество празни полиетиленови пликчета, растителна маса и пликчета с бяло прахообразно вещество. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от НК. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на 20-годишния мъж е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража" за срок до 72 часа.

На 29 юни служители на Трето РУ-СДВР задържали двама души, на 19 и 25 години, в момент на покупко-продажба на наркотици в ж.к. „Света Троица". При обиска у мъжа бил открит голям плик с растителна маса. Последвало претърсване на лек автомобил, при което били намерени и иззети шест плика с бяло вещество на бучки, три плика с множество таблетки и 11 плика с растителна маса под формата на съцветия. У мъжа и в автомобила била открита и парична сума в размер на общо 340 евро. Направената експертна справка показва, че веществата са коноп – 46 гр, МДМА – 5 гр, амфетамин – 9 гр. и метамфетамин – 3 гр.