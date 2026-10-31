Говорителят на ЦИК: До сряда най-късно ще има резултати от балотажа

До сряда най-късно ще има резултати от балотажа. Това увери говорителят на ЦИК Цветанка Балова.

Тя припомни, че на първи тур от ЦИК са се справили бързо.

„Наистина се надяваме този път да бъде по-бързо с оглед на това, че вече доста по-бързо ще се преброяват и разписките. Така че до сряда най-късно ще има резултати", каза Балова.

Тя отново даде насоки за работата на избирателите с машината. Балова припомни да внимаваме как слагаме картата за гласуване – чипът да е нагоре и да се чуе щракване. Следва да се визуализира бюлетината. Този път ще е само на една страница. След като избирателят отбележи вота си, на следващата страница ще се визуализира избора му. Следва да натисне долу в дясно бутона „гласуване". Трябва да се изчака звуковия сигнал за генериране на разписката и да не дърпа картата преди процесът да е приключил и това да е изписано на екрана.

„Изпратихме указания към кметовете на общините и районните избирателни комисии да обърнат внимание на секционните избирателни комисии - когато гласуват избирателите, наистина да имат търпение да изчакат целия процес. Видяхте миналата седмица –около 45 секунди е. Този път би следвало да става и по-бързо", каза Балова пред Нова тв.

В ЦИК няма сигнали на първи тур някой да не се е справил.

„В рамките на нашата разяснителна кампания доста хора дойдоха даже на място в ЦИК да помолят да пробват да гласуват. Така че хората, които са имали опасения, са намерили начин да го тестват предварително", коментира говорителят на ЦИК.