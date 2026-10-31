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Втори опит за общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС днес. Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова обяви в 10.00 ч. резултата от проверката на кворума на Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Тя съобщи, че в залата присъстват 464 съдии от общо 2275 регистрирани в избирателния списък. Поради липса на кворум Общото събрание се отлага за един час по-късно в 11.00 ч., независимо от броя на присъстващите.

Събитието се провежда в зала „София Ивент Център", бул. „Черни връх" № 100, Парадайс Център и се излъчва в реално време чрез интернет сайта на ВСС, раздел „Онлайн".

На 25 октомври прокурорите избраха своите членове във ВСС. Това са Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова

Пламен Петков, който е прокурор в Софийската районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура – Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативната прокуратура в София и Красимира Филипова - прокурор във Върховна касационна, са първите членове на новия ВСС.

Те бяха избрани за Прокурорската колегия от професионалната квота. Изборът продължи два дни, тъй като в събота нито един от 25-те кандидати не събра повече от половината от валидните гласове.

Окончателните резултати от балотажа показват, че Пламен Петков е получил 556 гласа, Ивайло Илиев – 496, Ивайло Ангелов - 491, а Красимира Филипова, която беше заместничка на Иван Гешев - 442.