Агенцията по храните затвори два търговски обекта и 4 топли витрини

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БАБХ спря дейността на два цели търговски обекта, четири топли витрини и една кухня-майка. Това е резултатът от засилените проверки. Данните съобщи пред Нова тв началникът на отдел „Контрол на храните" в БАБХ д-р Кремена Стоева.

До петък, 30 октомври, са проверени общо 380 обекта. Издадени са 85 предписания и 77 актове за нарушение.

За кухнята-майка, която е в Пловдив, стана ясно по-рано през седмицата. Там е открита занижена хигиена. Проверките обаче са били чести. При предишната ситуацията не е била такава.

„Към този момент нямаме оплаквания от граждани, закупили храна от топлите точки на тази верига, свързани с влошаване на здравословното им състояние", каза д-р Стоева.

Тя не приема обяснението на веригата, че е планувала сама да затвори въпросната кухня.

„След като обектът извършва дейност и приготвя храна, той е задължен да изпълнява всички законови изисквания, както и да поддържа своята хигиена на много високо ниво, независимо от това дали ще прекрати дейност утре, или ще прекрати след една година", каза Стоева.

От началото на годината до 26 октомври екипите на БАБХ са направили над 114 000 проверки в обекти на територията на страната. Издадени 6732 предписания, близо 2000 акта, а 380 обекта са били затворени. Унищожени са 1605 тона храни, които не са били годни за консумация поради различни причини.

Тази седмица на територията на Шумен е открит нерегламентиран обект за производство на местни продукти и консерви. Той е свързан с нерегистриран обект за отглеждане на животни. Дейността е прекратена, увери д-р Кремена Стоева.

Също тази седмица в склад на територията на Варна са намерени 130 тона леща с изтекъл срок на годност и близо 50 тона боб, който няма доказан произход.

Проверките продължават.