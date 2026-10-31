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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23840349 www.24chasa.bg

Галина Захарова: Масовото гласуване е единственият начин да се промени състоянието на съдебната система

Тони Маскръчка
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Шефката на ВКС Галина Захарова

"Вярвам, че за всички от съдиите днес е дългоочакван ден. Очаквам масово гласуване на тези избори, защото това е единственият начин да се промени състоянието в системата. За всички е ясно, че нашата система се намира в дълбока криза и изходът от нея е единствено чрез гласуване и заявяване на категорична воля." Това каза пред медиите председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова преди началото на Общото събрание на съдиите от професионалната квота, предаде БТА.

Днес е Общото събрание на съдиите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на съдиите.

Захарова добави, че представителството на тези общи събрания никога не е било близко до необходимия кворум. Всички събрания обичайно се произвеждали при по-нисък брой присъстващи съдии. 

При първата проверка днес се бяха регистрирали 464-ма съдии от 2275 и началото на Общото събрание беше отложено с час.

Ако парламентът не избере представители на своята квота за членове на ВСС, би довело до задълбочаване на кризата, смята Галина Захарова, но с уговорката, че не може да се говори предварително за предположения и хипотези. 

Според нея големият брой кандидати от професионалната квота се дължи на желанието за промяна. "Струва ми се, че е необходимо при избора всички колеги да следят внимателно не красивите фрази, а делата. Броят на кандидатите, сам по себе си, и активността на съдиите при избора показват, че съдийската общност не е потънала в апатия и безнадеждност", добави председателят на ВКС.

Шефката на ВКС Галина Захарова

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