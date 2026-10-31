МВнР: Българите в Австрия да избягват масови струпвания на хора, очакват се демонстрации

Българските граждани, намиращи се или пребиваващи в Австрия, да избягват масови струпвания, стриктно да спазват указанията на местните правоохранителни органи, както и да избягват паркирането на превозни средства на обществени места, особено в градските центрове. Това се посочва в съобщение от Ситуационния център към Министерството на външните работи на сайта на министерството.

Днес в централните части на Виена и други административни центрове на австрийските провинции се очаква да има обществени демонстрации на маскирани лица, които ще съвпаднат с отбелязването на Хелоуин. Местните власти предупреждават за повишено ниво на внимание, както и за възможни безредици и инциденти.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към посолството на България във Виена, на телефон: +43 660 9579273 (включително извън работно време), както и на имейл адреси: [email protected], [email protected]. За съдействие при бедствени ситуации гражданите могат да потърсят съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция „Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected].

Протести се очакват и в Хага. Заведения в центъра на града се барикадират, заради страх от безредици, заради призиви за протести в социалните мрежи. Не е ясно кой стои зад профилите онлайн и съществуват опасения, че протестите могат да прераснат в грабежи и безредици като във Франция. Ситуацията се разиграва на фона на масовите протести във Франция. Десетки хиляди излязоха по улиците на столицата Париж и други градове в общонационалните протести, инициирани от движението на „жълтите жилетки". Протестите започнаха от френските ученици и студенти, които се бунтуват срещу високите разходи за живот и растящите цени на горивата.

Извънредни мерки за сигурност има и тази събота в Париж и в цяла Франция заради нови планирани протести.