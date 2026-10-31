България и още 8 държави с допълнителна финансова помощ от ЕС заради войната в Украйна.

"Планираното финансиране за България в новата многогодишна финансова рамка е 22,3 млрд. евро, но средствата може да се увеличат с над 2 млрд. евро компенсация за различните браншове, търпящи загуби заради войната в Украйна." Това заяви евродепутатът Андрей Новаков във Варна, предаде БТА.

Заради войната в Украйна, през следващия програмен период девет държави може да получат допълнителна финансова подкрепа до 10% през следващия програмен период от ЕС заради загубите, които търпят. Това потвърди и полският евродепутат Яцек Протас, който е вносител на доклада за новия фонд за охрана на източните граници.

Във Варна на посещение е делегация от Европейския парламент, за да види на място ситуацията в Черноморския регион след атаките с дронове срещу търговски кораби. Посещението е по инициатива на Андрей Новаков и Емил Радев. Освен полския евродепутат Яцек Протас, във Варна бяха още Ангелика Винциг от Австрия и Свен Симон от Германия.

Тази визита надгражда резолюцията, гласувана миналата седмица, която настоява за мисия в Черно море, която да охранява търговските кораби, както и за осигуряване на допълнително финансиране чрез Фонд за охрана на външните граници, посочи Новаков. По думите му, това е цялостен пакет от мерки, който обаче трябва да бъде приет и от българското правителство и подкрепен от европейските институции. Емил Радев изтъкна, че заради зачестилите атаки по търговски кораби страната ни търпи икономически щети. Застраховките на търговското корабоплаване скочиха над пет пъти, за танкерите – до дванайсет пъти, и има опасност при последващи удари да спре въобще застраховането на корабите в Черно море, посочи евродепутатът.

Визитата ни в България като членове на Европейския парламент е с ясното послание, че Европа е единна и страната ви не е сама, допълни Симон. Той акцентира върху това, че сигурността в Черно море не е просто регионален въпрос, а засяга европейската сигурност и стабилността на общото ни бъдеще. Нашето послание е за партньорство, уважение и споделена отговорност, трябва да работим заедно, за да укрепим сигурността си, да защитим гражданите си и да подкрепим засегнатите от войната на Русия срещу Украйна, каза още евродепутатът. По думите му, това изисква политическа решителност, финансови ангажименти, по-силни отбранителни способности, както и продължаваща хуманитарна, икономическа и военна помощ за Украйна.

ЕК обяви специална стратегия за регионите, граничещи с Русия, Украйна и Беларус, признавайки ги като зона за стратегическа намеса, допълни Яцек Протас. Той уточни, че с доклада, чийто автор е, се предлага девет държави – от България до Финландия, да получат допълнително финансиране до 10 процента през следващия програмен период. Необходимо е увеличение на нивото на публичните инвестиции, както и на държавната помощ за предприемачите, посочи Протас. По думите му, в доклада е посочено още, че в тези региони трябва да бъдат реализирани инвестиции с двойно предназначение, които обслужват жителите всекидневно в мирни времена и имат отбранително значение по време на война. Цяла обединена Европа трябва да застане солидарно с регионите, които страдат най-много в резултат на войната в Украйна, подчерта Протас.

Ангелика Винциг посочи, че нейните сънародници в Австрия не са наясно какво се случва в държавите, близки до конфликта. Тя уточни, че заради това се е включила в делегацията, за да се запознае от първа ръка със ситуацията и фактологията. По думите ѝ, получената информация ще бъде представена както в европейските институции, така и в страните членки.

По финансовата рамка за периода 2028 – 2034 г. би трябвало да има съгласие най-късно през лятото на следващата година и тя да влезе в сила от 1 януари 2028 година.

Емил Радев коментира още, че делегацията е посетила Военноморското училище във Варна и се е запознала с изграждането на Европейски център за сигурност в Черно море, базиран във Варна и в Констанца. Той уточни, че заедно с колегите си ще искат допълнително финансиране за бързата реализация на проекта, тъй като центърът ще даде на двете държави много допълнителни възможности.