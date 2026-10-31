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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23840611 www.24chasa.bg

4100 ученици изучават религия в област Благоевград

Тони Маскръчка

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Неврокопската св. митрополия организира и проведе работна среща с учителите от епархията, преподаващи предмета „Религия – християнство". СНИМКИ: Неврокопска митрополия

През настоящата учебна година в област Благоевград религия – православие се преподава в различни избираеми форми в 39 училища и се изучава от над 4100 ученици. Освен в учебните заведения, множество деца изучават православното вероучение и в неделните училища към различни енории в Неврокопска епархия. Това стана ясно на работна среща с учителите от епархията, преподаващи предмета „Религия – християнство", в гр. Гоце Делчев, организирана от Неврокопската св. митрополия със съдействието на Регионалното управление на образованието (РУО) – Благоевград.

На срещата бяха коментирани актуалната информация за сформираните групи в училищата в област Благоевград за учебната 2026 – 2027 година, организацията на обучението и предизвикателствата в преподаването, възможностите за развитие, учебните ресурси и други.

Неврокопският митрополит Серафим отправи благопожелания към участниците за тяхната отговорна просветна и възпитателна дейност и изрази готовност за подкрепа във всеки етап от провеждането ѝ.
Началникът на РУО – Благоевград Сергей Биров подчерта значимостта на обучението във вярата и християнските ценности като ключови за възпитанието и социализацията.

Участниците обсъдиха различни казуси от своята практика, интересът на учениците и нагласите на родителите към предмета, учебните материали и необходимостта от методическа подкрепа за учителите. Споделиха лични наблюдения, образователни практики и подходи, предложения за повишаване на качеството и ефективността на обучението по религия – православие и се обединиха в желанието и необходимостта от по-тясно сътрудничество между Църквата и образователните институции в общата им грижа за духовно-нравственото възпитание на подрастващите.

Неврокопската св. митрополия организира и проведе работна среща с учителите от епархията, преподаващи предмета „Религия – християнство". СНИМКИ: Неврокопска митрополия
Неврокопската св. митрополия организира и проведе работна среща с учителите от епархията, преподаващи предмета „Религия – християнство". СНИМКИ: Неврокопска митрополия
Неврокопската св. митрополия организира и проведе работна среща с учителите от епархията, преподаващи предмета „Религия – християнство". СНИМКИ: Неврокопска митрополия
Неврокопската св. митрополия организира и проведе работна среща с учителите от епархията, преподаващи предмета „Религия – християнство". СНИМКИ: Неврокопска митрополия
Неврокопската св. митрополия организира и проведе работна среща с учителите от епархията, преподаващи предмета „Религия – християнство". СНИМКИ: Неврокопска митрополия
Неврокопската св. митрополия организира и проведе работна среща с учителите от епархията, преподаващи предмета „Религия – християнство". СНИМКИ: Неврокопска митрополия

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