4100 ученици изучават религия в област Благоевград

През настоящата учебна година в област Благоевград религия – православие се преподава в различни избираеми форми в 39 училища и се изучава от над 4100 ученици. Освен в учебните заведения, множество деца изучават православното вероучение и в неделните училища към различни енории в Неврокопска епархия. Това стана ясно на работна среща с учителите от епархията, преподаващи предмета „Религия – християнство", в гр. Гоце Делчев, организирана от Неврокопската св. митрополия със съдействието на Регионалното управление на образованието (РУО) – Благоевград.

На срещата бяха коментирани актуалната информация за сформираните групи в училищата в област Благоевград за учебната 2026 – 2027 година, организацията на обучението и предизвикателствата в преподаването, възможностите за развитие, учебните ресурси и други.

Неврокопският митрополит Серафим отправи благопожелания към участниците за тяхната отговорна просветна и възпитателна дейност и изрази готовност за подкрепа във всеки етап от провеждането ѝ.

Началникът на РУО – Благоевград Сергей Биров подчерта значимостта на обучението във вярата и християнските ценности като ключови за възпитанието и социализацията.

Участниците обсъдиха различни казуси от своята практика, интересът на учениците и нагласите на родителите към предмета, учебните материали и необходимостта от методическа подкрепа за учителите. Споделиха лични наблюдения, образователни практики и подходи, предложения за повишаване на качеството и ефективността на обучението по религия – православие и се обединиха в желанието и необходимостта от по-тясно сътрудничество между Църквата и образователните институции в общата им грижа за духовно-нравственото възпитание на подрастващите.