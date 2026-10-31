МВнР: Българите в Барселона и Валенсия да избягват днес районите с планирани протести

Българските граждани, намиращи се или пребиваващи в испанските градове Валенсия и Барселона, стриктно да спазват указанията на местните правоохранителни органи и да избягват местата с планирани протестни действия в късния следобед и вечерта на 31 октомври. Това посочват от Ситуационния център към Министерството на външните работи на сайта на министерството. Препоръчва се повишено внимание при придвижване в централните градски части.

Днес във Валенсия и Барселона са планирани да се състоят обществени демонстрации на групи граждани, свързани с движението Blocus. Не се изключва проявите да ескалират до безредици, възможни прояви на насилие, вандализъм и посегателства срещу търговски обекти в централната част на града, се посочва в съобщението.

Местните власти информират, че за сборен пункт на протестиращите във Валенсия е определена улица Xàtiva в часовия диапазон между 17:30 и 18:00 часа. Очаква се и концентрация на участници в протестите в района на улица Colón. Планирано е засилено полицейско присъствие в зоните на протестните действия, с цел гарантиране на обществения ред.

Също днес са планирани неразрешени по установения ред демонстрации и в центъра на Барселона – от 17:00 ч. при Триумфалната арка и на пл. „Каталуня", а от 20:00 ч. пред „Ла Педрера" (Passeig de Gràcia, 92), с възможно придвижване към централните търговски зони до полунощ.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на България във Валенсия, на телефон: + 34 630 168 018 (включително извън работно време), както и на имейл адрес: [email protected]. Съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на България в Барселона, на телефон: 0034 937 969 950, на дежурен телефон в извънработно време: 0034 619 217 097, както и на имейл: [email protected]

За съдействие при бедствени ситуации гражданите могат да потърсят съдействие и на денонощните телефонни линии на дирекция „Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected].

По-рано днес МВнР предупреди и лългарските граждани в Австрия да избягват масови струпвания, стриктно да спазват указанията на местните правоохранителни органи, както и да избягват паркирането на превозни средства на обществени места, особено в градските центрове. Днес в централните части на Виена и други административни центрове на австрийските провинции се очаква да има обществени демонстрации на маскирани лица, които ще съвпаднат с отбелязването на Хелоуин. Местните власти предупреждават за повишено ниво на внимание, както и за възможни безредици и инциденти.

Протести се очакват и в Хага. Заведения в центъра на града се барикадират, заради страх от безредици, заради призиви за протести в социалните мрежи. Не е ясно кой стои зад профилите онлайн и съществуват опасения, че протестите могат да прераснат в грабежи и безредици като във Франция. Ситуацията се разиграва на фона на масовите протести във Франция. Десетки хиляди излязоха по улиците на столицата Париж и други градове в общонационалните протести, инициирани от движението на „жълтите жилетки". Протестите започнаха от френските ученици и студенти, които се бунтуват срещу високите разходи за живот и растящите цени на горивата.

Извънредни мерки за сигурност има и тази събота в Париж и в цяла Фра