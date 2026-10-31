Мъж е с опасност за живота след побой с кофа. Скарал се на друг, че пука гуми на коли

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Мъж е бил жестоко пребит с метална кофа в София, след като видял как друг пука гумите на коли и го попитал защо го прави. Заподозреният за нападението е осъждан много пъти за кражби и грабежи.

Миналата неделя централният вход на гара „София-север" осъмва в кръв. Дни по-късно следите от жестокия побой все още личат. Жертвата е 47-годишен мъж.

Неговата майка Катя Стоянова още не може да повярва какво се е случило. „Тук имаше една желязна кофа, с която са го били. Лекарите казват, че синът ми е с опасност за живота", сподели тя.

По информация на полицията, около 02:00 часа през нощта синът на Катя бил в автомобила си пред гарата. Той забелязал мъж, който пукал гумите на паркирани коли. След това решил да излезе и да го попита защо го прави. Отговорът бил жесток побой.

Посоченият за нападател е на 29 години. Според органите на реда той има множество предишни осъждания за кражби и грабежи. Близките на пострадалия твърдят, че мъжът е пребит с желязна кофа за боклук. Неговият брат Дарко Георгиев показа къде са били най-големите следи от кръв.

„Желязната кофа беше смачкана. Имаше много кръв. Пазачът е накарал чистача да я изчисти", разказва той.

Работници на гарата, пожелали анонимност, показаха снимки на охранителя, дежурил във фаталната нощ. По думите им той е в пенсионна възраст и трудно би могъл да реагира в критична ситуация.

„Брат ми е искал да влезе вътре да се скрие. Охранителят обаче е заключил", твърди братът на пострадалия.

Побоят се случва само часове след като директорът на "Управление движението на влаковете и капацитета" към НКЖИ инж. Пламен Добрев заявява пред NOVA, че охраната на гарата ще бъде засилена.

От институцията изпратиха позиция до NOVA, която гласи:

„След пристигането и заминаването на последния влак по график за деня чакалнята на приемното здание на гара „София север" е заключена от дежурния охранител съгласно установената практика.

В периода между 02:00 ч. и 02:30 ч. охранителят е чул силни удари по входната врата откъм бул. „Рожен" и своевременно е уведомил автопатрул. При пристигането си екипът е установил пред входа гражданин с видими следи от кръв. Незабавно е подаден сигнал на телефон 112, след което на място са пристигнали екипи на МВР и Спешна медицинска помощ.

По наличните към момента данни инцидентът не се е случил в района на гара „София север". Пострадалото лице се е придвижило отвън към сградата на гарата в търсене на помощ".

За близките на пострадалия обаче случилото се е поредното доказателство, че районът около гарата остава опасен. Те настояват за засилено полицейско присъствие, особено през нощта.