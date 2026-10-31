ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няма ток в тунел "Кривия", въведоха временно огран...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23840800 www.24chasa.bg

Съдиите избраха девет свои колеги за избирателната комисия за ВСС (Снимки)

Ана Михова

[email protected]

2128
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Шефката на ВКС съдия Галина Захарова (вдясно) и и.ф. председател на ВАС съдия Ваня Анчева: Снимка Румяна Тонева

Общото събрание на съдиите избра Мими Фурнаджиева – ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, и Сибила Стоянова – председател на Шесто отделение във Върховния административен съд, за председатели на Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, което се провежда днес. Самият избор ще е другата събота.

Предложението да бъде съпредседателствано от двама магистрати направиха Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, и Ваня Анчева – и. ф. председател на Върховния административен съд.

Председателите ще ръководят събранието и ще организират избора на членовете на избирателната комисия и на избирателните секции.

Избирателната комисия е в състав от девет редовни и седем резервни членове.

За редовни членове са избрани: Бисер Траянов – съдия във ВКС, Кристияна Генковска – съдия във ВКС, Петър Митев – съдия в Окръжен съд – Варна, Галя Русева – съдия в Окръжен съд – Бургас, Стела Динчева – съдия във Върховен административен съд, Росица Цветкова – съдия в Административен съд – София-град, Вера Цветкова – съдия в Апелативен съд – София, Пламен Атанасов – съдия в Окръжен съд – Варна, Росица Василева – съдия в Районен съд – Пловдив.

За резервни членове са избрани: Илияна Стоилова – съдия в Апелативен съд - София, Антони Йорданов – съдия в Административен съд – София-град, Николай Голчев – съдия в Районен съд – Пловдив, Димитър Мирчев – съдия в Софийски градски съд, Десислава Алексиева – съдия в Софийски районен съд, Евгени Георгиев – съдия в Софийски градски съд, Росица Велкова – съдия в Софийски районен съд.

Шефката на ВКС съдия Галина Захарова (вдясно) и и.ф. председател на ВАС съдия Ваня Анчева: Снимка Румяна Тонева
Общото събрание на съдиите Снимка: Румяна Тонева
Общото събрание на съдиите Снимка: Румяна Тонева
Шефката на ВКС съдия Галина Захарова (вдясно) и и.ф. председател на ВАС съдия Ваня Анчева: Снимка Румяна Тонева
Общото събрание на съдиите Снимка: Румяна Тонева
Общото събрание на съдиите Снимка: Румяна Тонева
Шефката на ВКС съдия Галина Захарова (вдясно) и и.ф. председател на ВАС съдия Ваня Анчева: Снимка Румяна Тонева
Общото събрание на съдиите Снимка: Румяна Тонева
Общото събрание на съдиите Снимка: Румяна Тонева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)